Addio a Nicolas Giani: ex capitano della Spal ed eroe della promozione in A

Il calcio italiano piange la scomparsa di Nicolas Giani, ex difensore e capitano della Spal, spentosi alle ore 18 di oggi, lunedì 2 febbraio, a 39 anni dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter nella squadra in cui c'erano anche Bonucci e Andreolli (con i nerazzurri anche una panchina in Serie A), aveva poi maturato esperienze importanti con le maglie di Cremonese, Pro Patria e Vicenza, dove sotto la guida di Gregucci si era reinventato terzino con eccellenti risultati. Il suo nome resterà però indissolubilmente legato alla Spal. Arrivato a Ferrara nel 2014, ne divenne il leader e il capitano, trascinando la squadra dalla Lega Pro fino alla Serie A nella storica stagione 2016-2017. Un traguardo leggendario che riportò gli estensi nella serie cadetta dopo ben 23 anni di assenza, consacrandolo per sempre come una colonna della storia biancazzurra.