Le pagelle del mercato di gennaio 2026: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Atalanta, quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: 700 milioni di incasso
Si chiude la sessione di mercato di gennaio 2026: diamo i voti alle venti squadre di Serie A, le pagelle su acquisti e cessionidi Enzo Palladini
ATALANTA: 6-
Perdere un attaccante di caratura internazionale come Lookman è un depauperamento tecnico non indifferente. Tocca a Palladino ora far fruttare l’investimento su Raspadori, che non è uno “spaccapartite” come il nigeriano ma è partito in maniera positiva. Gli addii di Brescianini e Maldini erano quasi scontati, per lo scarso utilizzo.
BOLOGNA 5
In estate non era stato un gran mercato, i nuovi non si sono dimostrati all’altezza del gruppo che ha centrato risultati importanti con Thiago Motta e Italiano. Gennaio non sembra molto più promettente. Bisogna fidarsi di Sartori per Helland, che difficilmente sarà meno efficace di Vitik. Joao Mario al posto di Holm è un passo indietro, sicuramente i polmoni di Sohm saranno utili, ma un attaccante sarebbe servito, visto che se n’è andato anche Immobile.
CAGLIARI 5,5
La squadra è in un momento di ottimo rendimento, Pisacane si è dimostrato una vera rivelazione. Forse sarebbe valsa la pena di investire qualcosa per prendere un attaccante in più. Senza pensare troppo in grande, giusto per arrivare a una salvezza più semplice. Tra i nuovi probabilmente l’acquisto più utile è quello di Sulemana, ma farà comodo anche l’esperienza di Dossena.
COMO 5,5
Difficile pensare di poter cambiare ulteriormente in meglio una squadra che sta battendo i record storici del club, quindi l’inserimento del portiere svedese Thornqvist va visto in prospettiva futura, così come l’altra operazione portata avanti per la prossima stagione, quella che farà sbarcare in Lombardia lo spagnolo Cuenca. Per il resto solo sfoltimento della rosa.
CREMONESE 6,5
Ci hanno preso gusto e adesso hanno proprio voglia di restare in Serie A anche la prossima stagione. Così alla coppia d’attacco Vardy-Bonazzoli è stato acquistato Djuric, che non sarà un fenomeno ma di testa la prende quasi sempre. Nicola ha avuto quantità in più con l’arrivo di Thorsby e anche una certa qualità con Maleh, che in mezzo al campo ha la sua importanza. Utile anche il colpo dell’ultimo momento, Luperto.
FIORENTINA 6,5
Per tirarsi fuori dai guai serve gente che abbia voglia di correre e lottare, non dei fiorettisti o degli ex campioni sulla via del tramonto. La voglia di rivincita che si portano dentro Brescianini e Fabbian di sicuro porterà qualcosa in più a una squadra ancora sotto shock per tutto quello che ha vissuto in tutta questa stagione. Rugani, colpo dell’ultimo minuto, porta esperienza. E a proposito di lotta, Jack Harrison è un altro che può dare il suo contributo.
GENOA 6-
L’arrivo di Baldanzi sicuramente nasce da un’idea di Daniele De Rossi e la sua qualità può dare qualcosa in più al gioco rossoblù. Una sufficienza risicata che arriva grazie anche alla mancata cessione di Norton-Cuffy, che avrebbe portato soldi ma avrebbe tolto molto dinamismo alla squadra. Per gli altri acquisti adesso bisogna aspettare il verdetto del campo.
INTER 5,5
Il colpo migliore è sicuramente quello che il club nerazzurro ha messo a segno per il futuro, il centrocampista Massolin del Modena, davvero promettente. La sufficienza arriva proprio grazie a questo affare, anche se non va dimenticato che da tempo l’Inter ha un problema serio sulla fascia destra dove Luis Henrique non ha mai convinto. Problema rimasto irrisolto nonostante vari tentativi fatti con Perisic, con Diaby e con altri giocatori. Sul giovane difensore Jakirovic si può scommettere: Piero Ausilio in Croazia non ha mai sbagliato un colpo.
JUVENTUS 6
Spalletti – non è un mistero – avrebbe gradito l’acquisto di una prima punta in grado di riempire l’area di rigore. Il club ne ha trattati diversi, da Zirkzee a Kolo Muani, da Mateta a Icardi. Alla fine, Lucio dovrà accontentarsi di andare avanti con David e con l’alternativa Openda. Migliorativo è stato lo scambio che ha portato in bianconero Holm, con Joao Mario destinato al Bologna. Bella la scommessa su Boga come vice Yildiz. Interessanti anche gli acquisti in prospettiva futura di Licina dal Bayern Monaco e di Oboavwoduo dal Manchester City. Piccoli ritocchi, nessun titolare è arrivato in bianconero. Poteva meritare mezzo voto in più se avesse annunciato i rinnovi – comunque imminenti – di Yildiz e Spalletti.
LAZIO 5
Ci si aspettava molto da questo mercato finalmente riaperto per il club biancoceleste. Invece, a conti fatti, se ne sono andati due giocatori come Castellanos e Guendouzi che nel recente passato avevano garantito molta qualità alla squadra. I nuovi acquisti sono tutti giocatori che devono dimostrare il loro valore nel campionato italiano. Poteva centrare un colpo dell’ultima ora con Frattesi ma l’Inter ha detto no. E lungo il cammino di questo mercato c’è stato anche il pasticcio Romagnoli.
LECCE 6
Pantaleo Corvino ha messo a segno uno dei suoi colpi a sorpresa: Gandelman nelle prime uscite ha dimostrato di essere un centrocampista di alto livello. Un attaccante come Cheddira nelle mani di Eusebio Di Francesco può dare delle soddisfazioni. La squadra ovviamente dovrà sudarsi la salvezza fino all’ultima giornata, ma così almeno ci si può provare.
MILAN 6,5
Un solo colpo, il primo di tutto questo calciomercato, però è stato un acquisto che ha già dato i suoi frutti: Fullkrug è entrato alla perfezione nei meccanismi del Milan e nella finalizzazione delle idee di Allegri. Era la tipologia di giocatore che serviva. Il futuro dirà se Tare ha fatto bene a stoppare la trattativa per Mateta a causa del ginocchio in disordine. Ma forse è passato inosservato un colpo straordinario: il rinnovo di Maignan. Annunciarlo in questo momento della stagione è stato un segnale importante per tutta la squadra, che potrà giocare con più tranquillità, ma anche per il portiere stesso.
NAPOLI 6
Antonio Conte ne avrebbe acquistati quattro o cinque, viste le defezioni causate dagli infortuni. Gliene hanno preso uno, ma davvero buono: Giovane del Verona. Un attaccante eclettico che può dare un contributo importante. Certo che l’infortunio del capitano Di Lorenzo poteva suggerire un acquisto sulla fascia destra, invece De Laurentiis non ha trovato un profilo all’altezza del Napoli. Arriva con ottime prospettive Alisson Santos, colpo azzurro dell'ultimo giorno, dallo Sporting Lisbona. Forse non era una primissima scelta ma potrebbe rappresentare una gradita sorpresa. Le cessioni di Lucca e Lang sono state ammissioni di colpa, in estate non si è puntato sui giocatori davvero funzionali.
PARMA 6
Già così com’è strutturata, la squadra può centrare l’obiettivo della salvezza, nonostante gli alti e bassi. Proprio per questo motivo può essere importante l’inserimento di Nicolussi Caviglia, soprattutto per la sua capacità di sfruttare le palle inattive. Il ritorno di Strefezza in Serie A può dare quei colpi a sorpresa che non guastano. Da osservare gli altri nuovi arrivati, soprattutto il fisicatissimo Elphege. Il grande affare è stato quello di non vendere Pellegrino, ma non c’erano offerte adeguate.
PISA 5
Ha fatto quello che ha potuto, in estate come ora. Ha sbagliato l’investimento principale, quello fatto su Nzola che non si è dimostrato all’altezza ed è stato ceduto. Ora ha scommesso su giocatori poco conosciuti e ha anche dovuto cambiare allenatore, ma raggiungere la salvezza sembra un’impresa davvero complicata.
ROMA 7
Gasperini voleva un giocatore con le caratteristiche di Malen. Anzi, gli piaceva proprio quello. Glielo hanno preso. Gli sarebbe piaciuto anche Nkunku con la conseguente cessione di Ferguson che invece non è andata in porto. Però da questo mercato di gennaio la squadra giallorossa esce rinforzata nel settore offensivo, perché Robinio Vaz nelle sue prime uscite ha dimostrato di essere un giocatore di prospettiva. Da seguire sicuramente con interesse anche l’acquisto di fine mercato, Bryan Zaragoza.
SASSUOLO 5
Non si poteva pensare a un mercato scoppiettante, anche perché la squadra si è assestata in una posizione di classifica che va bene, esattamente a metà. La cessione di Cheddira con il conseguente arrivo di Nzola probabilmente non è un salto di qualità, visto il poco che ha combinato Nzola a Pisa. Magari poi i due giovani arrivati all'ultimo istante dal Marsiglia si riveleranno dei potenziali fenomeni, chissà. Intanto sono rimaste le colonne della squadra, quindi niente di male.
TORINO 5
Molte trattative portate avanti, poche arrivate a positiva conclusione. La gente non ha smesso di contestare Cairo, la squadra ha preso delle batoste non indifferenti lungo il corso della stagione, ma il presidente non ha voluto investire con decisione in questo mercato e non ha nemmeno cambiato allenatore nonostante momenti di elevatissima difficoltà.
UDINESE 5
Tutto da scoprire il nuovo acquisto Arizala, ma la squadra è rimasta più o meno uguale rispetto al recente passato. Dovrebbe essere un giocatore interessante il difensore centrale Mlacic, se non altro perché era stato vicino all’Inter che normalmente non sbaglia gli acquisti croati.
VERONA 5
Aveva un giocatore davvero buono, Giovane. L’ha venduto al Napoli, come spesso è successo nel recente passato ai buoni giocatori scoperti da Sean Sogliano. I nuovi acquisti sono tutti da scoprire, così come è da decifrare il futuro della panchina dopo l’addio a Paolo Zanetti, stavolta davvero dopo un sacco di salvataggi in extremis.
