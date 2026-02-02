Le pagelle del mercato di gennaio 2026: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

JUVENTUS 6

Spalletti – non è un mistero – avrebbe gradito l’acquisto di una prima punta in grado di riempire l’area di rigore. Il club ne ha trattati diversi, da Zirkzee a Kolo Muani, da Mateta a Icardi. Alla fine, Lucio dovrà accontentarsi di andare avanti con David e con l’alternativa Openda. Migliorativo è stato lo scambio che ha portato in bianconero Holm, con Joao Mario destinato al Bologna. Bella la scommessa su Boga come vice Yildiz. Interessanti anche gli acquisti in prospettiva futura di Licina dal Bayern Monaco e di Oboavwoduo dal Manchester City. Piccoli ritocchi, nessun titolare è arrivato in bianconero. Poteva meritare mezzo voto in più se avesse annunciato i rinnovi – comunque imminenti – di Yildiz e Spalletti.