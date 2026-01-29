Roma: Dybala salta il Panathinaikos per una contusione al ginocchio

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala per la sfida di stasera in casa del Panathinaikos per l'ultima giornata del girone unico di Europa League, che per i giallorossi può valere il passaggio diretto agli ottavi della competizione. L'attaccante argentino è infatti alle prese con una contusione al ginocchio, rimediata nella gara di domenica scorsa contro il Milan. Nell'allenamento di mercoledì ha accusato dolore e giovedì mattina è stato visitato dallo staff medico giallorosso. Venerdì sarà sottoposto a esami strumentali, che daranno risposte più precise sull'entità del problema. Si teme per un interessamento del menisco.