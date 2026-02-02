Fiorentina, Rugani: "Voglio dare una mano per raggiungere la salvezza"

Da toscano arrivare a vestire la maglia gigliata "è un po' come tornare a casa, nella mia terra, quindi sono veramente contento, è una bella emozione, sono sicuramente molto felice. Arrivo in una situazione sicuramente difficile, una squadra che si trova in una classifica che probabilmente non merita, ma questa è la realtà dei fatti e bisogna assolutamente tirarsene fuori tutti insieme. Da parte mia cercherò di portare le mie caratteristiche dentro e fuori dal campo, anche magari quell'esperienza ai ragazzi più giovani che sono qui e ce ne sono molto validi. Sono a piena disposizione del mister e della squadra per raggiungere un obiettivo che è troppo importante". Lo ha detto il neo difensore viola Daniele Rugani, arrivato in prestito dalla Juventus, riguardo l'obiettivo salvezza.