Roma, Gasperini analizza il mercato: "Avrei voluto qualcosa in più, ma c'è sinergia. Io e Massara? Mestieri diversi"

I due mesi abbondanti di calciomercato si sono chiusi. La Roma, che ha affidato la rosa a Gian Piero Gasperini, ha accolto a Trigoria otto volti nuovi e proprio il tecnico ha fatto il punto della situazione a giochi fatti, provando anche a spegnere le voci di tensione crescente con il ds Massara: "Facciamo due mestieri diversi, mi rendo conto che il calciomercato è difficile perché ci sono molte figure protagoniste nelle trattative tra società. La Roma aveva la necessità di fare qualche operazione, ma quelle dell'ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico importante nonostante esborsi economici notevoli".