Totti: "Non torno all'Olimpico da tre anni, mi manca. Maradona disse che sono il miglior italiano di sempre"

Le parole dello storico ex capitano giallorosso in vista di Roma-Napolidi Redazione
Alla vigilia della sfida al vertice tra Roma e Napoli arrivano anche le parole di Francesco Totti, che di partite di questa importanza con la maglia della Roma ne ha giocate parecchie, sempre con la fascia al braccio. Tra i tanti ricordi in giallorosso dell'ex capitano, anche alcune importanti sfide proprio contro i partenopei: "I ricordi di Roma-Napoli? Il principale è legato alla partita prima di quella dove vincemmo lo scudetto nel 2001, Napoli-Roma alla penultima: se avessimo vinto, il Napoli sarebbe finito in B, era una cosa impensabile per una piazza come quella del Napoli, che per carisma e passione mi ricorda molto Roma. Il destino ha voluto che lo vincessimo la giornata dopo nel nostro stadio. La tifoseria del Napoli è pazzesca, hanno un debole per me. Lo hanno sempre avuto, eccetto quando sono stato loro avversario da capitano; da quando ho smesso mi hanno acclamato in tutto e per tutto".
Totti ricorda anche una delle leggende che ha fatto la storia calcistica della città di Napoli: "Ho avuto la fortuna di conoscere Maradona, di parlarci e mangiare assieme. Una persona straordinaria: è il calcio per me. Una frase che mi disse? Mi ha sempre detto che per lui sono stato il giocatore italiano più forte di sempre, quella frase mi è rimasta dentro".
Domani l'Olimpico ospiterà una partita al vertice, una serata che, a livello di classifica, la piazza giallorossa non viveva da anni: "Mi manca tanto l'Olimpico: spesso ci vado a correre intorno; per non farmi riconoscere ci vado la mattina presto o la sera col buio: cappelletto, felpa e cappuccio, tanto ci abito vicino. Non vado a vedere la Roma allo stadio da quasi tre anni, mi manca, ma adesso organizzo per tornarci".