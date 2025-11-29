Totti: "Non torno all'Olimpico da tre anni, mi manca. Maradona disse che sono il miglior italiano di sempre"

Alla vigilia della sfida al vertice tra Roma e Napoli arrivano anche le parole di Francesco Totti, che di partite di questa importanza con la maglia della Roma ne ha giocate parecchie, sempre con la fascia al braccio. Tra i tanti ricordi in giallorosso dell'ex capitano, anche alcune importanti sfide proprio contro i partenopei: "I ricordi di Roma-Napoli? Il principale è legato alla partita prima di quella dove vincemmo lo scudetto nel 2001, Napoli-Roma alla penultima: se avessimo vinto, il Napoli sarebbe finito in B, era una cosa impensabile per una piazza come quella del Napoli, che per carisma e passione mi ricorda molto Roma. Il destino ha voluto che lo vincessimo la giornata dopo nel nostro stadio. La tifoseria del Napoli è pazzesca, hanno un debole per me. Lo hanno sempre avuto, eccetto quando sono stato loro avversario da capitano; da quando ho smesso mi hanno acclamato in tutto e per tutto".