Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri si è concesso in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset. "Troveremo come sempre un bell'ambiente a Roma, giocare con la Lazio un ottavo di Coppa di Italia per tutte e due le squadre è un obiettivo importante e quindi sarà una bella partita contro una squadra complicata contro cui giocarci contro, lo abbiamo visto sabato - ha risposto al collega Claudio Raimondi -La Coppa Italia non interessa a nessuno finché ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la Coppa Italia giustamente interessa a tutti. Noi bisogna essere bravi a giocare un'ottima partita, non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno nemmeno i supplementare a disposizione quindi dovremo essere bravi nei 90 minuti a cercare di portare a casa la qualificazione contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".