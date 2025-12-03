Logo SportMediaset

Calcio
ESCLUSIVA SPORTMEDIASET

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Il tecnico del Milan in esclusiva alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio

03 Dic 2025 - 14:31
03:32 

Alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri si è concesso in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset. "Troveremo come sempre un bell'ambiente a Roma, giocare con la Lazio un ottavo di Coppa di Italia per tutte e due le squadre è un obiettivo importante e quindi sarà una bella partita contro una squadra complicata contro cui giocarci contro, lo abbiamo visto sabato - ha risposto al collega Claudio Raimondi -La Coppa Italia non interessa a nessuno finché ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la Coppa Italia giustamente interessa a tutti. Noi bisogna essere bravi a giocare un'ottima partita, non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno nemmeno i supplementare a disposizione quindi dovremo essere bravi nei 90 minuti a cercare di portare a casa la qualificazione contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".

La proposta di Sarri: monitor Var dall'altra parte rispetto alle panchine. "Può essere una buona soluzione, ma questo non dobbiamo deciderlo noi, ci sono gli organi competenti che devono decidere queste cose. Noi dobbiamo pensare solamente a giocare e a fare il meglio possibile".

Sulle condizioni di Pulisic. "Per quanto riguarda la squadra, Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di riaverlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez no, anche lui sta lavorando per il rientro, perché ho bisogno di tutti i giocatori, è importante avere tutti a disposizione, perché le sostituzioni più avanti andiamo saranno importanti".

Occasione di vedere Jashari. "Più che vedere le qualità di Jashari, voglio vedere la sua condizione fisica, perché non scordiamoci che lui quando è arrivato era due mesi che era fermo, ha giocato 45 minuti poi si è fatto male e ora è due mesi che è fuori. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica".

Nkunku fuori ruolo. "Sulla formazione non ho ancora deciso. Per quanto riguarda Nkunku sabato ha fatto una partita importante perché nel momento decisivo della partita, nel secondo tempo, ha giocato tecnicamente tutte le palle importanti nel miglior modo possibile. E' un giocatore di grande tecnica, si sta inserendo molto bene e quindi sono molto contento".

In caso di rigori, Maignan diventa un valore aggiunto. "Mike sta facendo bene come tutta la squadra, c'è la possibilità di andare ai rigori e dovremo farci trovare pronti".

massimiliano allegri
lazio-milan
coppa italia

