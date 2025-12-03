Bologna, Immobile tra i convocati per sfida contro Parma

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Parma, gara valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani, 4 dicembre, alle 18 al 'Dall'Ara'. Tra i disponibili anche l'attaccante Ciro Immobile che torna in lista dopo tre mesi. Questi i convocati: Franceschelli, Pessina, Ravaglia; Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea; Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.