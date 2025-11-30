Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Gasperini: "Il gol del Napoli? C'era fallo, ma ci abbiamo messo del nostro"

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta col Napoli: "Abbiamo giocato sottotono"

di Alberto Gasparri
30 Nov 2025 - 23:24
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Gian Piero Gasperini non era in panchina perché squalificato e ha dovuto seguire dalla tribuna la sua Roma, uscita sconfitta dallo scontro al vertice con il Napoli. Un ko nato da un errore arbitrale, secondo il tecnico giallorosso, che però non cerca scuse. “Questi episodi si possono vedere in tanti modi, fatico a essere così netto, il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Non è così netto, se ne vedono tanti, ma si poteva fischiare. L’entrata in scivolata così è sempre fischiata, ma non è così netto. Al di là di questo, eravamo scoperti e da lì è partito il contropiede. Ci abbiamo messo del nostro. Sicuramente è stato un errore nostro, peccato”, ha detto Gasperini a fine partita.

“Non credo manchi il motore. Abbiamo fatto tante partite e preso pochi gol. È chiaro che dobbiamo sempre mantenere delle coperture perché in quella situazione non siamo stati bravi in questo”, ha aggiunto a Sky parlando della rete in contropiede.

Sulle poche occasioni: “Devo dire che anche il Napoli ha tirato pochissimo. A livello produttivo, partita abbastanza bloccata. Non avevamo l’energia giusta, forse la partita di giovedì l’abbiamo pagata un po’ di più. Non avevamo la solita velocità e quando la palla gira lentamente diventa più difficile. Purtroppo siamo arrivati a questa partita un po’ incerottati. E non siamo riusciti, al di là del risultato, a giocare come nelle ultime uscite".

Sta di fatto che la Roma ha perso l'ennesimo scontro diretto: "Sono state partite diverse, questa sera abbiamo giocato sottotono rispetto alle altre due, però il ritmo delle due squadre è stato più lento e la partita è stata meno bella. Noi non avevamo l'energia nervosa giusta, dispiace ma non è una gara ad eliminazione. Il campionato è molto lungo, bisogna guardare avanti".

Leggi anche

Neres è letale, per Hojlund assist e lavoro sporco. Soulé e Ferguson desaparecidos

gasperini
roma

Ultimi video

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

01:50
Buongiorno: "Grande spirito"

Buongiorno: "Grande spirito"

02:05
Lecce-Torino 2-1: gli highlights

Lecce-Torino 2-1: gli highlights

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

03:47
Roma-Napoli 0-1: gli highlights

Roma-Napoli 0-1: gli highlights

04:06
Pisa-Inter 0-2: gli highlights

Pisa-Inter 0-2: gli highlights

01:29
Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

00:58
MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

00:26
CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

00:27
MCH FESTA IN CONFERENZA FLAMENGO MCH

Flamengo in festa, l'allenatore sommerso dal ghiaccio

00:33
MCH GOL ROVESCIATA PSV MCH

Saibari, il gol in rovesciata è da urlo

01:08
DICH NICOLA PRE BOLOGNA DICH

Nicola: "Sono contentissimo di incontrare il Bologna in questo momento"

03:29
DICH LLORENTE DA MIAMI DICH

Llorente: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Juve un po' in difficoltà"

03:38
DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

00:43
MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

I più visti di Roma

Clamorosa gaffe dall'Argentina: Gasperini diventa il truffatore di pensioni

Gasperini: "Potevamo fare meglio sul piano tecnico. Koné? Da valutare"

La Roma vola con El Aynaoui ed El Shaarawy, steso il Midtjylland

Totti: "A Napoli tifoseria pazzesca, hanno un debole per me. L'Olimpico? MI manca"

Gasperini sul nuovo taglio: "Barbiere napoletano, gli ho fatto la macumba!"

Gasp-Conte, maestri a confronto: in palio c'è la vetta. I precedenti sorridono al tecnico azzurro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:08
Napoli, De Laurentiis esulta: "Napoli guidato da un vero condottiero"
22:56
Ligue 1: vince il Lione, Lens in vetta con super Thauvin
21:37
Bundesliga, nei posticipi vincono Amburgo e Friburgo
21:05
Da Curva Roma cori di discriminazione anti-Napoli
20:43
Nazionale donne verso sfida con Usa, Soncin: Servono qualità e ferocia"