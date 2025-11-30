Gasperini: "Il gol del Napoli? C'era fallo, ma ci abbiamo messo del nostro"

Gian Piero Gasperini non era in panchina perché squalificato e ha dovuto seguire dalla tribuna la sua Roma, uscita sconfitta dallo scontro al vertice con il Napoli. Un ko nato da un errore arbitrale, secondo il tecnico giallorosso, che però non cerca scuse. “Questi episodi si possono vedere in tanti modi, fatico a essere così netto, il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Non è così netto, se ne vedono tanti, ma si poteva fischiare. L’entrata in scivolata così è sempre fischiata, ma non è così netto. Al di là di questo, eravamo scoperti e da lì è partito il contropiede. Ci abbiamo messo del nostro. Sicuramente è stato un errore nostro, peccato”, ha detto Gasperini a fine partita.