Roma, allarme scontri diretti: col Napoli un ko che fa riflettere

Una Roma che sembra avere un chiaro problema con gli scontri diretti. Di testa o di fisico, questo lo dirà il tempo perché non sono 13 giornate né tre scontri su quattro persi a neanche metà stagione a rovinare i piani di Gasperini. Ma qualcosa che non va c’è e di certo quella maturata col Napoli è la sconfitta che i giallorossi hanno meritato più di subire. Se contro Inter e Milan si era visto qualcosa che poteva lasciare ben sperare, contro Conte i giallorossi hanno subito capito che la domenica sarebbe stata complicata, senza però riuscire a venire a capo della situazione.