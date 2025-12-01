Logo SportMediaset

Roma, allarme scontri diretti: col Napoli un ko che fa riflettere

Dopo Inter e Milan, la Roma va ko anche col Napoli mostrando un chiaro problema negli scontri diretti

di Luca Bucceri
01 Dic 2025 - 08:03

Se è vero che una rondine non fa primavera, neanche una sconfitta come quella maturata all’Olimpico contro il Napoli può mettere in discussione quanto di buono fin qui visto in casa Roma. Certo, il ko tra le mura amiche non può far piacere, né per com’è maturato né soprattutto per l’occasione persa per confermarsi in testa alla classifica, col Milan (e anche gli azzurri) che ringrazia. Ma è una sconfitta che mette in evidenza alcuni limiti della squadra di Gasperini che al quarto big match della stagione (secondo in casa) subisce il terzo ko.

Una Roma che sembra avere un chiaro problema con gli scontri diretti. Di testa o di fisico, questo lo dirà il tempo perché non sono 13 giornate né tre scontri su quattro persi a neanche metà stagione a rovinare i piani di Gasperini. Ma qualcosa che non va c’è e di certo quella maturata col Napoli è la sconfitta che i giallorossi hanno meritato più di subire. Se contro Inter e Milan si era visto qualcosa che poteva lasciare ben sperare, contro Conte i giallorossi hanno subito capito che la domenica sarebbe stata complicata, senza però riuscire a venire a capo della situazione.

L’avvio aggressivo dei partenopei e il tentativo di cercare il gioco sulle fasce fallito, infatti, doveva essere un monito per Gasperini che osservando dall’alto (in tribuna per squalifica) poteva di certo dare quel qualcosa in più che è mancato ai giallorossi. Ma quando il pressing si è fatto asfissiante e il tentativo di cambiare volto non è riuscito, solo un episodio avrebbe potuto salvare la Roma dal ko.

Episodio che non è arrivato, neanche all’ultimo con l’occasione d’oro per Baldanzi chiuso da Milinkovic-Savic. Un ko frutto di tanta attenzione da parte del Napoli che con i suoi uomini è riuscito a schermare il gioco, e le fonti, della Roma, con Manu Koné chiuso a centrocampo e Soulé marcato stretto da Buongiorno. E se ci si aggiunge anche la mancanza di un attaccante di peso, con Ferguson che delude un'altra volta le aspettative, i conti sono facili da fare.

Un ko, quello contro il Napoli, che servirà di certo a far riflettere in casa Roma. Una sfida che ha mostrato dei limiti della squadra di Gasperini, col tecnico che di certo nei suoi appunti avrà segnato qualcosa che potrà essere utile agli uomini di mercato dei capitolini, nel tentativo di avere presto a Trigoria gli uomini giusti per poter lottare per obiettivi superiori rispetto al recente passato.

