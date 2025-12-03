Mondiali: Usa farà amichevoli con Belgio, Portogallo e Germania

Gli Stati Uniti concluderanno i preparativi per il Mondiale 2026 con amichevoli contro Belgio, Portogallo e Germania, ha annunciato la Federcalcio statunitense (Ussf). La squadra guidata da Mauricio Pochettino che schiera tra gli altri il rossonero Pulisic e lo juventino McKennie, darà il via alla fase finale di preparazione al torneo con una partita contro il Belgio ad Atlanta il 28 marzo. La squadra rimarrà in Georgia per giocare un'amichevole contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo il 31 marzo, sempre al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. I padroni di casa della Coppa del Mondo giocheranno poi un'amichevole, la cui data è ancora da definire, a Charlotte, nella Carolina del Nord, il 31 maggio, prima di concludere il loro programma di preparazione alla Coppa del Mondo contro la Germania al Soldier Field di Chicago il 6 giugno. Il torneo inizierà l'11 giugno e venerdì prossimo, 5 dicembre, si conoscerà la composizione dei gironi col sorteggio che si terrà a Washington. Il giorno dopo, la Fifa renderà noto il programma completo delle partite, con le sedi e gli orari.