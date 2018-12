Roma: Di Francesco rischia l'esonero, al suo posto Montella o Paulo Sousa

09/12/2018 di ENZO PALLADINI

Se fosse per James Pallotta, Eusebio Di Francesco non sarebbe già più l'allenatore della Roma. I fulmini del presidente dopo il clamoroso 2-2 di Cagliari sono arrivati dagli Stati Uniti, solo un pochino (ma non troppo) attenuati dall'oceano che c'è in mezzo. Delusione, rabbia, diciamo pure ira. Senso di disistima per un gruppo che non sa gestire un vantaggio, che si arrende alla prima difficoltà. Il presidente giallorosso viene descritto come furioso da chi ha avuto modo di parlargli, una furia che solamente un intervento del direttore sportivo Monchi è riuscito parzialmente ad arginare. La posizione dell'allenatore ora è a fortissimo rischio. Non è la prima volta nella stagione, ma adesso l'esonero è davvero a un passo. Una settimana, questo è il tempo che sembra concesso a Difra per dimostrare che può ancora portare avanti questa squadra. Una settimana in cui c'è da gestire una trasferta quasi inutile a Pilzen contro il Viktoria ma soprattutto il ritorno all'Olimpico per la partita contro il Genoa di Prandelli che fa seguito alla figuraccia rimediata a Cagliari.