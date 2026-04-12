Roma, faccia a faccia Gasperini-Ranieri: il vertice per la Champions e le ombre sul futuro

"Ci vedremo la prossima settimana, non ci sono problemi": così Gian Piero Gasperini ha provato a raffreddare le tensioni con Claudio Ranieri dopo la vittoria contro il Pisa. Una mossa forse tardiva, nel senso che i Friedkin avrebbero voluto un profilo più basso già nelle scorse settimane quando invece il tecnico giallorosso aveva criticato apertamente il mercato, senza contare le frecciatine più o meno dirette lanciate nel corso dell'annata, da quando aveva spiegato che "bisogna crescere a Trigoria" sino al no di Sancho, che Ranieri ha ribadito proprio prima del Pisa quando invece Gasp, in estate, aveva detto "Non è vero che ha detto no, non l'ha mai fatto".