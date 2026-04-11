Fabregas ma non solo: ecco gli allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasp

Il nome su tutti era quello di Cesc Fabregas. L'attuale tecnico del Como era considerato il profilo ideale per il dopo Ranieri, quest'ultimo destinato a un nuovo ruolo: per lo spagnolo parlava la stagione sorprendente del Como e poi piaceva il suo carattere: niente compromessi e avanti con le proprie idee. Lo stesso Ranieri aveva elogiato pubblicamente Fabregas: "Ho detto che raggiungerà livelli importantissimi. Un allenatore così giovane che fa giocare così la sua squadra è destinato a un top club". Almeno un paio i tentativi dei Friedkin per cercare di strapparlo al club lariano, ma la risposta è stata sempre la stessa, con il presidente Mirwan Suwarso che non aveva alcuna intenzione di privarsi del suo allenatore, considerato il capo di un progetto sul lungo periodo.



Un altro profilo accostato alla Roma quello di Stefano Pioli, a quell'epoca sotto contratto con l’Al Nassr per un'altra stagione a undici milioni di euro l'anno, che poi ha scelto di ritornare alla Fiorentina. La terza candidatura sarebbe stata quella dell'attuale allenatore dell'Aston Villa Unai Emery, già sogno per la panchina giallorossa ai tempi di Monchi ds. Poi Francesco Farioli, che aveva lasciato l'Ajax dopo aver perso l'Eredivisie all'ultima giornata. "Futuro alla Roma? Ci sono molte speculazioni, tanti rumors e sapete come funziona… Io comunque voglio tornare ad allenare", aveva replicato l'attuale tecnico del Porto ai rumors sul suo conto. E di Ernesto Valverde, che poi ha rinnovato con l'Athletic Bilbao fino a giugno 2026. Ancora prima di Fabregas era circolato il nome di Edin Terzic, ex Borussia Dortmund.