Ranieri-Roma, addio burrascoso: divergenze anche sul nome di Gasperini nel comunicato ufficiale

Le divergenze sono andate avanti nel momento di stilare il comunicato dell'addio, che era atteso giovedì sera e invece è arrivato venerdì all'ora di pranzo: Ranieri voleva che non comparisse il nome di Gasperini ma i Friedkin hanno detto no. E anche il fatto che Sor Claudio abbia parlato a stretto giro di posta quando, di solito, esistono accordi di riservatezza che durano diverso tempo è un segnale che il divorzio è stato traumatico. Dal canto suo Ranieri, che potrebbe tornare in orbita Nazionale dopo il no dell'anno scorso, è ancora convinto che, prima o poi, la verità verrà fuori.