ROMA

Rischio divieto trasferte per i tifosi giallorossi dopo gli scontri di Nizza

Potrebbe arrivare già oggi la sentenza di divieto di trasferta per i prossimi impegni europei della Roma

26 Set 2025 - 10:59

La prima trasferta europea stagionale della Roma ha visto una partita viva e combattuta dentro al campo, ma fuori una vera e propria guerriglia tra tifosi che in molti avrebbero preferito non vedere. Primi tra tutti, i vertici dell'Uefa, scandalizzati dalle immagini del lancio di oggetti nel pieno centro di Nizza e dai tifosi in giro per le vie della città con il passamontagna.

Il tifo romanista era già da tempo attenzionato, soprattutto dopo i disordini di Budapest nel 2023 e dopo gli scontri a Bilbao dello scorso marzo. Nella serata di martedì sono esplose le tensioni tra tifosi della Roma e forze dell'ordine, con l'immediata comparsa degli ultras del Nizza a complicare la situazione. Nello stesso momento, in alcuni posti di blocco con i sostenitori giallorossi in arrivo venivano trovati martelli, tirapugni, spranghe e coltelli. Anche stavolta, il bilancio finale fa riflettere: 102 arrestati, di cui 89 sono stati rilasciati nelle ore successive, vedendosi notificare un divieto di apparire nel territorio delle Alpi Marittime per i prossimi sei mesi. Gli altri tredici, ritenuti possessori degli oggetti rinvenuti, dovrebbero essere processati il 26 novembre a Nizza con l'accusa di partecipazione a un raggruppamento in vista della preparazione di violenze volontarie contro le persone o di distruzione di beni e porto d’armi vietato

Le conseguenze per il tifo organizzato giallorosso potrebbero essere pesanti: l'Uefa starebbe preparando un provvedimento di divieto di trasferta valido almeno fino al termine del girone di Europa League. Questo vorrebbe dire che il settore ospiti della Roma potrebbe rimanere chiuso nelle due di trasferte di Glasgow contro Celtic e Rangers e anche in quella di Atene contro il Panathinaikos (tifoseria gemellata alla curva sud capitolina). Quest'ultima trasferta desterebbe particolare preoccupazione per il rischio di scontri con i tifosi dell'Olympiacos, rivali di entrambe. 

roma
ultras
uefa

