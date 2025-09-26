Rischio divieto trasferte per i tifosi giallorossi dopo gli scontri di Nizza

Il tifo romanista era già da tempo attenzionato, soprattutto dopo i disordini di Budapest nel 2023 e dopo gli scontri a Bilbao dello scorso marzo. Nella serata di martedì sono esplose le tensioni tra tifosi della Roma e forze dell'ordine, con l'immediata comparsa degli ultras del Nizza a complicare la situazione. Nello stesso momento, in alcuni posti di blocco con i sostenitori giallorossi in arrivo venivano trovati martelli, tirapugni, spranghe e coltelli. Anche stavolta, il bilancio finale fa riflettere: 102 arrestati, di cui 89 sono stati rilasciati nelle ore successive, vedendosi notificare un divieto di apparire nel territorio delle Alpi Marittime per i prossimi sei mesi. Gli altri tredici, ritenuti possessori degli oggetti rinvenuti, dovrebbero essere processati il 26 novembre a Nizza con l'accusa di partecipazione a un raggruppamento in vista della preparazione di violenze volontarie contro le persone o di distruzione di beni e porto d’armi vietato.