Roma, Gasperini: "Prestazione di alto livello, ma dobbiamo crescere in ogni reparto"

Buona la prima europea con la Roma per Gian Piero Gasperini che all'esordio stagionale in Europa League si è imposta 2-1 in casa del Nizza grazie alle reti nella ripresa di Ndicka e Mancini. "Abbiamo giocato diverse partite e il fatto di difendere così forte è una nostra caratteristica - ha commentato nel postpartita il tecnico giallorosso -. L'episodio del rigore ha ridato energia agli avversari, ma la prestazione di molti giocatori è stata di alto livello mentre qualche problema lo abbiamo nei finali quando chi entra dalla panchina non porta l'energia necessaria, ci servirebbe un po' di più perché è proprio nel finale che si decidono le partite".