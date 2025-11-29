Gasp-Conte, maestri a confronto: in palio c'è la vetta. I precedenti sorridono al tecnico azzurro

Una sfida che vale la vetta. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini domenica sera si affrontano in un match dal peso specifico elevatissimo: dalla sfida tra Napoli e Roma potrebbe uscire la prossima capolista di Serie A.

Entrambi si avvicinano a questo scontro diretto con certezze ritrovate: gli azzurri si sono messi le ali, Noa Lang e David Neres, per uscire dal pantano in cui erano rimasti bloccati, mentre i giallorossi, miglior difesa dei top5 campionati, nelle ultime partite sembrano aver trovato la via della porta (due gol contro Midtjylland e Udinese e 3 con la Cremonese) grazie anche all'inserimento dei nuovi, Neil El Aynaoui su tutti.