Roma, Gasperini scherza sul nuovo taglio: "Barbiere napoletano, gli ho fatto la macumba!"

L'autore del nuovo taglio di capelli di Gasperini è Gennaro, noto su Instagram con il nickname "gennarononsbagliamai". A Trigoria è ormai una celebrità, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport: il suo rasoio è un punto di riferimento per i calciatori giallorossi. Tra i suoi clienti attuali figurano Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Artem Dovbyk. In passato, si sono affidati alle sue cure anche l'ex tecnico José Mourinho, Leandro Paredes e Romelu Lukaku.