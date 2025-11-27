Logo SportMediaset

verso roma-napoli

Roma, Gasperini scherza sul nuovo taglio: "Barbiere napoletano, gli ho fatto la macumba!"

Gasperini sfoggia un nuovo look a Trigoria e parte subito una battuta verso la sfida al Napoli

di Stefano Fiore
27 Nov 2025 - 13:50

Ieri Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa per parlare di Roma-Midtjylland con un look rinnovato, in particolare un nuovo taglio di capelli. Lasciando la sala stampa, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un divertente siparietto, scherzando proprio sul suo nuovo look: "Questo taglio me lo ha fatto un barbiere napoletano ma tranquilli: gli ho fatto la macumba per domenica (ci sarà Roma-Napoli, ndr)". 

Chi è Gennaro, il barbiere delle stelle di Trigoria

 L'autore del nuovo taglio di capelli di Gasperini è Gennaro, noto su Instagram con il nickname "gennarononsbagliamai". A Trigoria è ormai una celebrità, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport: il suo rasoio è un punto di riferimento per i calciatori giallorossi. Tra i suoi clienti attuali figurano Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Artem Dovbyk. In passato, si sono affidati alle sue cure anche l'ex tecnico José Mourinho, Leandro Paredes e Romelu Lukaku. 

