Roma, Gasperini scherza sul nuovo taglio: "Barbiere napoletano, gli ho fatto la macumba!"

Spalletti tocca quota 1000: la classifica degli allenatori con più punti in Serie A
Gasperini sfoggia un nuovo look a Trigoria e parte subito una battuta verso la sfida al Napolidi Stefano Fiore
Ieri Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa per parlare di Roma-Midtjylland con un look rinnovato, in particolare un nuovo taglio di capelli. Lasciando la sala stampa, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un divertente siparietto, scherzando proprio sul suo nuovo look: "Questo taglio me lo ha fatto un barbiere napoletano ma tranquilli: gli ho fatto la macumba per domenica (ci sarà Roma-Napoli, ndr)".
L'autore del nuovo taglio di capelli di Gasperini è Gennaro, noto su Instagram con il nickname "gennarononsbagliamai". A Trigoria è ormai una celebrità, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport: il suo rasoio è un punto di riferimento per i calciatori giallorossi. Tra i suoi clienti attuali figurano Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Artem Dovbyk. In passato, si sono affidati alle sue cure anche l'ex tecnico José Mourinho, Leandro Paredes e Romelu Lukaku.
