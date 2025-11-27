Roma, Gasperini: "Potevamo fare meglio sul piano tecnico. L'infortunio di Koné? Vediamo come sta nei prossimi giorni"

Contro i danesi, Gasperini ha riproposto in avanti la formula del falso nove: "La sto usando anche un po' per necessità, perché Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a partita in corso. Stasera abbiamo fatto alcune cose molto buone e altre meno". Il tecnico ex Atalanta e Genoa si sofferma poi su alcuni singoli: "Ghilardi ha fatto una buona prestazione, è in ottima condizione atletica ed era molto motivato. Ci teneva molto, ha sofferto parecchio l'aver giocato poco fino adesso, però è un ragazzo che cresce. Questa sera ha fatto una buona partita, può migliorarsi ancora sul piano tecnico. El Aynaoui è già un titolare, si alterna lui a Cristante e Koné e quindi è sicuramente un giocatore affidabile". Mentre su Dybala: "Ha recuperato, sta bene atleticamente. Ha recuperato dall'infortunio. L'ho sostituito nel finale ma poteva andare avanti fino al novantesimo. Poi come punta centrale ha avuto un po' di difficoltà nel primo tempo: vediamo se potrà fare ancora quel ruolo lì o agirà più da esterno".