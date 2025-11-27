Roma, Gasperini: "Potevamo fare meglio sul piano tecnico. L'infortunio di Koné? Vediamo come sta nei prossimi giorni"

Roma-Midtjylland: le immagini del match
Il tecnico giallorosso appare soddisfatto a metà dopo la vittoria sul Midtjylland all'Olimpico: "Non abbiamo fatto una grande partita, contro il Napoli dovremo fare molto di più"di Alessandro Gorini
La Roma centra il primo successo in casa in Europa League battendo 2-1 il Midtjylland al termine di un match che si era messo subito bene per i giallorossi grazie alla rete in apertura di El Aynaoui. Nonostante il risultato, Gasperini appare soddisfatto a metà: "E' una vittoria che ci migliora anche di molto la classifica, ottenuta contro un'ottima squadra, ma non abbiamo fatto una grande partita. Mi aspettavo potessimo fare meglio sul piano tecnico ma è anche vero che si gioca tanto".
Intervistato al termine del match, il tecnico giallorosso analizza gli errori dei suoi: "Potevamo fare sicuramente meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente e fatto tanti errori. Peccato perché mi aspettavo di più nella fase di costruzione e di far giocare meglio gli attaccanti. E' chiaro che domenica contro il Napoli abbiamo bisogno di fare molto meglio".
E intanto, in vista del big match contro gli uomini di Conte, la Roma rischia di perdere una pedina fondamentale del suo centrocampo: "Konè? Ha preso una brutta entrata sulla caviglia e questo gli ha creato una piccola distorsione. Vediamo nei prossimi giorni".
Contro i danesi, Gasperini ha riproposto in avanti la formula del falso nove: "La sto usando anche un po' per necessità, perché Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a partita in corso. Stasera abbiamo fatto alcune cose molto buone e altre meno". Il tecnico ex Atalanta e Genoa si sofferma poi su alcuni singoli: "Ghilardi ha fatto una buona prestazione, è in ottima condizione atletica ed era molto motivato. Ci teneva molto, ha sofferto parecchio l'aver giocato poco fino adesso, però è un ragazzo che cresce. Questa sera ha fatto una buona partita, può migliorarsi ancora sul piano tecnico. El Aynaoui è già un titolare, si alterna lui a Cristante e Koné e quindi è sicuramente un giocatore affidabile". Mentre su Dybala: "Ha recuperato, sta bene atleticamente. Ha recuperato dall'infortunio. L'ho sostituito nel finale ma poteva andare avanti fino al novantesimo. Poi come punta centrale ha avuto un po' di difficoltà nel primo tempo: vediamo se potrà fare ancora quel ruolo lì o agirà più da esterno".