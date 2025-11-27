Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
Dopo la vittoria sul Midtjylland

Roma, Gasperini: "Potevamo fare meglio sul piano tecnico. L'infortunio di Koné? Vediamo come sta nei prossimi giorni"

Il tecnico giallorosso appare soddisfatto a metà dopo la vittoria sul Midtjylland all'Olimpico: "Non abbiamo fatto una grande partita, contro il Napoli dovremo fare molto di più"

di Alessandro Gorini
27 Nov 2025 - 21:17
© IPA

© IPA

La Roma centra il primo successo in casa in Europa League battendo 2-1 il Midtjylland al termine di un match che si era messo subito bene per i giallorossi grazie alla rete in apertura di El Aynaoui. Nonostante il risultato, Gasperini appare soddisfatto a metà: "E' una vittoria che ci migliora anche di molto la classifica, ottenuta contro un'ottima squadra, ma non abbiamo fatto una grande partita. Mi aspettavo potessimo fare meglio sul piano tecnico ma è anche vero che si gioca tanto".

Roma-Midtjylland: le immagini del match

1 di 30
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Intervistato al termine del match, il tecnico giallorosso analizza gli errori dei suoi: "Potevamo fare sicuramente meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente e fatto tanti errori. Peccato perché mi aspettavo di più nella fase di costruzione e di far giocare meglio gli attaccanti. E' chiaro che domenica contro il Napoli abbiamo bisogno di fare molto meglio".

Leggi anche

La Roma vola con El Aynaoui ed El Shaarawy, steso il Midtjylland

E intanto, in vista del big match contro gli uomini di Conte, la Roma rischia di perdere una pedina fondamentale del suo centrocampo: "Konè? Ha preso una brutta entrata sulla caviglia e questo gli ha creato una piccola distorsione. Vediamo nei prossimi giorni".

Contro i danesi, Gasperini ha riproposto in avanti la formula del falso nove: "La sto usando anche un po' per necessità, perché Ferguson sta combattendo con questa distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a partita in corso. Stasera abbiamo fatto alcune cose molto buone e altre meno". Il tecnico ex Atalanta e Genoa si sofferma poi su alcuni singoli: "Ghilardi ha fatto una buona prestazione, è in ottima condizione atletica ed era molto motivato. Ci teneva molto, ha sofferto parecchio l'aver giocato poco fino adesso, però è un ragazzo che cresce. Questa sera ha fatto una buona partita, può migliorarsi ancora sul piano tecnico. El Aynaoui è già un titolare, si alterna lui a Cristante e Koné e quindi è sicuramente un giocatore affidabile". Mentre su Dybala: "Ha recuperato, sta bene atleticamente. Ha recuperato dall'infortunio. L'ho sostituito nel finale ma poteva andare avanti fino al novantesimo. Poi come punta centrale ha avuto un po' di difficoltà nel primo tempo: vediamo se potrà fare ancora quel ruolo lì o agirà più da esterno". 

roma
gasperini
europa league

Ultimi video

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

I più visti di Roma

Gasperini sul nuovo taglio: "Barbiere napoletano, gli ho fatto la macumba!"

Roma, contro il Napoli in panchina c'è il "talismano" Gritti: ecco chi è il vice di Gasperini

Gasp e Italiano: in Europa ora serve una spinta in più. Fiorentina in Conference contro l'AEK Atene

Gasperini: "Contenti per Ferguson. Espulsione? Il quarto uomo una pessima presenza"

Finalmente Ferguson: l'irlandese trova il gol e Gasp può sorridere

La Roma vola in testa alla classifica: non succedeva da dieci anni

Sullo stesso tema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:29
Bari, oggi allenamento a porte chiuse per Vivarini
20:48
Udinese, verso Parma con il dubbio sulle fasce
20:03
Bologna-Salisburgo, le formazioni ufficiali
19:55
Fiorentina-AEK Atene, le formazioni ufficiali
19:24
Verona, ancora out Serdar. Vigilia tesa verso il Genoa