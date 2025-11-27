Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui-El Shaarawy stendono i danesi

Nella ripresa il tecnico dei danesi, Tullberg, gioca le carte Junior Brumado e Osorio per rinforzare l'attacco. Al 51' Soulé sfiora il gol con un sinistro a giro da fuori area che esce di un soffio. Tre minuti più tardi Dybala impegna Olafsson con una conclusione angolata che il portiere danese spedisce in angolo. Dopo l'ingresso di Ferguson ed El Shaarawy per Pellegrini e Soulé, è Celik a tentare la gran botta da fuori, parata però dal portiere ospite. Su azione di ripartenza, dopo una traversa colpita in posizione irregolare da Junior Brumado, El Shaarawy arriva al tiro ma trova la respinta di Olafsson. All'83' ecco il meritato raddoppio giallorosso con El Shaarawy che raccoglie un preciso passaggio del neo-entrato Bailey e batte il portiere con un tiro ravvicinato. Al minuto 87, però, gli ospiti accorciano le distanze: Simsir va via con troppa facilità a Wesley (il peggiore dei suoi) e mette in mezzo per Paulinho che insacca. La Roma, comunque, non si lascia intimidire e colpisce una clamorosa traversa poco dopo ancora con un brillantissimo El Shaarawy. Nel finale risultano inutili i tentativi degli ospiti: la Roma centra la prima vittoria in Europa League all'Olimpico e rilancia le sue ambizioni di alta classifica anche in questa competizione.