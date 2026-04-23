Ranieri-Roma, è addio: si attende solo l'annuncio dei Friedkin, i motivi della separazione con il Senior Advisor

La storia tra Claudio Ranieri e la Roma è da considerarsi virtualmente finita. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale dei Friedkin che hanno deciso di prendere una posizione ufficiale dopo lo sfogo dell'attuale Senior Advisor contro Gasperini dello scorso 16 aprile. "Tre allenatori prima di lui hanno detto di no alla Roma" l'uscita di Ranieri che ha creato una spaccatura con l'attuale tecnico capitolino. Uscita pubblica non gradita nemmeno dalla proprietà americana che, dopo le opportune verifiche, ha optato per una separazione. In queste ore si sta cercando di raggiungere un'intesa per un'uscita condivisa. L'obiettivo è quello di arrivare a una risoluzione consensuale per non salutarsi in una brutta maniera.