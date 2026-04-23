Ranieri-Roma, è addio: si attende solo l'annuncio dei Friedkin, i motivi della separazione con il Senior Advisor
Si lavora alla risoluzione consensuale con il 74enne: lascerà anche Ricky Massara
La storia tra Claudio Ranieri e la Roma è da considerarsi virtualmente finita. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale dei Friedkin che hanno deciso di prendere una posizione ufficiale dopo lo sfogo dell'attuale Senior Advisor contro Gasperini dello scorso 16 aprile. "Tre allenatori prima di lui hanno detto di no alla Roma" l'uscita di Ranieri che ha creato una spaccatura con l'attuale tecnico capitolino. Uscita pubblica non gradita nemmeno dalla proprietà americana che, dopo le opportune verifiche, ha optato per una separazione. In queste ore si sta cercando di raggiungere un'intesa per un'uscita condivisa. L'obiettivo è quello di arrivare a una risoluzione consensuale per non salutarsi in una brutta maniera.
Ranieri, tornato nel novembre del 2024 sulla panchina della Roma, aveva sfiorato l'approdo in Champions League nella scorsa stagione, mancato per un solo punto. Poi il passaggio dietro alla scrivania e il ruolo di Senior Advisor, ossia consulente della proprietà con tanto di contratto fino al 2027. Un ruolo non interpretato però alla perfezione dal 74enne che a tratti si sarebbe occupato anche di faccende poco inerenti al suo incarico. Anche questo, oltre alle parole pubbliche su Gasperini, avrebbero spinto i Friedkin a optare per una svolta. Un cambiamento radicale in un momento delicato dove altrove si progetta già la stagione che verrà. Aspetto non banale dato che lascerà anche Ricky Massara, braccio destro di Ranieri.
La Roma quindi chiuderà la stagione col solo Gasperini al comando: il tecnico parlerà in conferenza stampa oggi alle 13,30. Al momento ha vinto lui il 'duello' con Ranieri, ma anche il futuro nella Capitale dell'ex Atalanta è ancora tutto da scrivere.