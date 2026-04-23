ROMA

Ranieri ai saluti, cosa succede con Gasperini? Gli scenari. Idea Giuntoli come nuovo ds ma non solo

Il tecnico giallorosso ha vinto il 'duello' con Ranieri ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere

23 Apr 2026 - 23:45
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Con Claudio Ranieri al passo d'addio (si attende solo il comunicato ufficiale del club giallorosso), viene spontaneo chiedersi cosa ne sarà di Gian Piero Gasperini e Ricky Massara. Partiamo dall'allenatore, arrivato a giugno e che puntava dichiaratamente alla Champions League dopo un ottimo avvio di stagione. Guardando i fatti, è chiaro che sia stato lui a vincere il 'duello' politico con Ranieri. Ma non è così scontato che sia lui a guidare la Roma del futuro. La conferma definitiva potrà arrivare solo a fine stagione quando i Friedkin prenderanno la decisione finale guardando i risultati sul campo.

D'altronde guardando al passato e al modus operandi degli americani, non si possono escludere colpi di scena. E poi ci sono le esigenze dello stesso Gasperini che chiederà alla proprietà rassicurazioni sul progetto e sul mercato estivo. Un mercato che comunque si prospetta complicato considerando i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. A giugno, senza Champions, qualche big è destinato a salutare.

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Ma chi condurrà il mercato estivo della Roma? Non Ricky Massara, attuale ds della Roma. Scontato che saluti anche l'ex dirigente del Milan, vero braccio destro di Ranieri e che nel corso della stagione si è scontrato più volte con Gaperini sul mercato. Per la successione c'è un nome che piace molto ai Friedkin, ossia quello di Cristiano Giuntoli. Il noto dirigente è sul mercato dopo la deludente avventura alla Juventus. Attenzione anche a Giovanni Manna, attualmente sotto contratto con il Napoli. La preoccupazione dei tifosi giallorossi è che quella di andare incontro all'ennesima rivoluzione, con due pezzi pesanti, come Ranieri e Massara, persi nelle settimane in cui si progettano le mosse future. Insomma la Roma è già in ritardo.

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