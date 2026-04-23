Ranieri ai saluti, cosa succede con Gasperini? Gli scenari. Idea Giuntoli come nuovo ds ma non solo

Con Claudio Ranieri al passo d'addio (si attende solo il comunicato ufficiale del club giallorosso), viene spontaneo chiedersi cosa ne sarà di Gian Piero Gasperini e Ricky Massara. Partiamo dall'allenatore, arrivato a giugno e che puntava dichiaratamente alla Champions League dopo un ottimo avvio di stagione. Guardando i fatti, è chiaro che sia stato lui a vincere il 'duello' politico con Ranieri. Ma non è così scontato che sia lui a guidare la Roma del futuro. La conferma definitiva potrà arrivare solo a fine stagione quando i Friedkin prenderanno la decisione finale guardando i risultati sul campo.