Ranieri, bordate a Gasperini: "Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Mercato? Era d'accordo sugli acquisti"

Il dirigente giallorosso non le manda a dire dopo le parole del tecnico: "Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini”

10 Apr 2026 - 21:27
© Getty Images

© Getty Images

Claudio Ranieri ha risposto a Gasperini, che per il futuro ha chiesto alla Roma di prendere giocatori funzionali al suo gioco come Malen e Wesley senza disperdere troppe energie e soldi su altri profili. "Sono d'accordo con Gasperini, ma tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me, ma anche dall'allenatore. Per cui è vero che abbiamo preso Malen e Wesley, peró abbiamo preso anche tutti gli altri. Poi alcuni si sono infortunati e queste sono tutte altre questioni. È troppo facile dire Malen e Wesley, però abbiamo preso anche Ferguson, che avevamo scelto. Abbiamo perso del tempo dietro Sancho, ci abbiamo provato fino all’ultimo ma non è voluto venire. Altri non piacevano all’allenatore e non li abbiamo presi. Poi con il discorso del fair play finanziario abbiamo dovuto prendere tanti calciatori in prestito. Questo vuol dire che alcuni si sono rivelati da Roma e altri magari non stanno a quel livello. Pazienza. Non vanno bene? Cambiamoli”, ha detto a Sky.

Poi, però, entra nel dettaglio: ”Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all'Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c'è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Ziolkowski, Venturino, Zaragoza... è vero, potevamo prendere Rowe, però non è stato preso su sua richiesta. Abbiamo cercato di dare all'allenatore una squadra che lo scorso anno è arrivata a un punto dalla Champions e dei giovani da far maturare”.

Sul suo nuovo ruolo: “È un ruolo totalmente differente. Quando sei allenatore hai una responsabilità pratica, rapida, devi prendere delle decisioni durante la partita. Qui invece quando vieni interpellato devi dire la tua, per cui è un po’ diverso questo discorso. Se mi piacerà continuare in questo ruolo andrò avanti, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma, come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor. Quando sei un allenatore vedi la preparazione fisica, fai i cambi... da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini”.

Ultimi video

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

I più visti di Mercato

Leon Goretzka

Dal Milan alla Juve, tutti in fila per Goretzka: ma le cifre dell'affare sono proibitive

Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Alajbegovic, il talento bosniaco infiamma il mercato: Milan, Roma e Napoli sul giustiziere dell’Italia

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:22
Inter, scatto Muharemović: il Sassuolo apre all'inserimento di una contropartita
21:27
Ranieri, bordate a Gasperini: "Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Mercato? Era d'accordo sugli acquisti"
20:44
Roma, apprezzamento dei Friedkin per Giuntoli
17:32
Il Borussia Dortmund blinda un suo gioiello: rinnovo fino al 2031
 Morten Hjulmand
16:14
Juve, Hjulmand è lontano: il City spinge per ingaggiarlo in estate