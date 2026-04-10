Ranieri, bordate a Gasperini: "Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Mercato? Era d'accordo sugli acquisti"

Claudio Ranieri ha risposto a Gasperini, che per il futuro ha chiesto alla Roma di prendere giocatori funzionali al suo gioco come Malen e Wesley senza disperdere troppe energie e soldi su altri profili. "Sono d'accordo con Gasperini, ma tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me, ma anche dall'allenatore. Per cui è vero che abbiamo preso Malen e Wesley, peró abbiamo preso anche tutti gli altri. Poi alcuni si sono infortunati e queste sono tutte altre questioni. È troppo facile dire Malen e Wesley, però abbiamo preso anche Ferguson, che avevamo scelto. Abbiamo perso del tempo dietro Sancho, ci abbiamo provato fino all’ultimo ma non è voluto venire. Altri non piacevano all’allenatore e non li abbiamo presi. Poi con il discorso del fair play finanziario abbiamo dovuto prendere tanti calciatori in prestito. Questo vuol dire che alcuni si sono rivelati da Roma e altri magari non stanno a quel livello. Pazienza. Non vanno bene? Cambiamoli”, ha detto a Sky.