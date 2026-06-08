Argentina, news Nico Paz: Scaloni fiducioso per il recupero. E Fabregas parla ancora di lui

Nico Paz verso il recupero per i Mondiali. Dall'Argentina arrivano notizie confortanti sull'infortunio del centrocampista, reduce da un problema al ginocchio nel finale della stagione col Como. Le sue condizioni fisiche sono in netto miglioramento, tanto che domenica è tornato a lavorare col gruppo di Scaloni, riporta Tyc Sports.
Nel frattempo, dall'Italia parla ancora Cesc Fabregas sulla sua situazione: "Rimarrà al Como? Non lo so, ma è molto contento di stare con noi. Ora vediamo cosa succede", le parole al Corriere della Sera, senza sbottonarsi troppo.