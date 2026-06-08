Eriksen, dopo il malore arriva il post social: "Diverso dal 2021. Ora vado a giocare coi miei figli"

Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen e adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter: "Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia - ha scritto su Instagram - come potete immaginare quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia, ma avoglio rassicurare tutti che perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021. Mi sento bene e il recupero è già cominciato. Oltre a essere grato per il supporto e l'assistenza di tutti i giocatori e membri dello staff in campo, sono incredibilmente grato a tutti quei dottori che in questi anni si sono presi cura del mio cuore. Grazie al loro ottimo lavoro il mio defibrillatore ha fatto esattamente quello che è stato costruito per fare: proteggermi quando ne avevo bisogno. Ora mi dedico al riposo, alle vacanze, alla mia famiglia e a giocare a calcio con i miei figli".