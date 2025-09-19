Per Gasperini sarà il primo derby di Roma: "Daremo il massimo, con Sarri c'è grande rispetto"

Domenica 21 settembre alle 12:30 in campo Lazio-Roma, un derby che mette davanti due veterani della panchina come Sarri e Gasperini
Gian Piero Gasperini si prepara a vivere il suo primo derby della capitale sulla panchina giallorossa dopo una settimana condizionata dallo stop di Dybala e da ulteriori dubbi di formazione legati alle condizioni di Wesley ed Hermoso.
L'allenatore ha parlato ai microfoni di Dazn delle sensazioni che precedono un derby così sentito: "È una partita speciale, in città c'è questa rivalità calcistica e in questi giorni la stiamo vivendo particolarmente, sappiamo quanto possa essere una partita che sfugge a ogni logica. Vorrei che fosse un derby combattuto dentro al campo ma sereno sugli spalti e fuori dallo stadio, che prevalga lo sfottò senza sfociare nella violenza tra tifosi".
Su Sarri, avversario in panchina
"Tra noi c'è grande stima. Sarà bello affrontarlo in una partita inedita, negli anni ci siamo sempre incontrati con rispetto e consapevolezza di avere davanti un avversario forte e ben organizzato in campo. Spero venga fuori una bella partita per il pubblico, con due squadre che giochino secondo i principi dei loro allenatori".
Sull'inizio di stagione
"Per me è bello mettermi nuovamente in gioco, provare a proporre i miei concetti in una nuova piazza e con nuovi giocatori. Questi primi due mesi per me sono stati di puro lavoro, dalle prossime settimane entreremo regolarmente nel ritmo campionato e spero di potermi godere un po' di più anche l'ambiente e la città. All’inizio è difficile fissare obiettivi; man mano che arriveranno le partite e capiremo quanto miglioriamo noi e quanto sono forti gli avversari, potremo avere idee più chiare".
Commenti (0)