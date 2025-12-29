Serie A: Roma-Genoa chiude il 2025, De Rossi torna all'Olimpico

Dopo le vittorie di Inter, Milan, Napoli e Juventus, la Roma è infatti chiamata a replicare: battere il Grifone vuol dire sorpassare i bianconeri e presentarsi al 2026 in zona Champions, confermando di voler restare in lotta per l'obiettivo e, contemporaneamente, non perdendo terreno nei confronti dei nerazzurri primi. Anche il Genoa, però, ha bisogno di punti: a parità di partite, è a +2 sul Verona terzultimo, ma dato che l'Hellas deve recuperare la partita con il Bologna, fare risultato all'Olimpico permetterebbe di guadagnare terreno e mettere pressione ai gialloblù.