Serie A: Roma-Genoa chiude il 2025, De Rossi torna all'Olimpico

I giallorossi per tornare al quarto posto, ma arriva il grande ex che ha bisogno di punti salvezza
L'ultima partita di Serie A del 2025 è Roma-Genoa, che chiude la diciassettesima giornata di campionato. Dopo i successi di Inter, Milan, Napoli e Juventus, i giallorossi devono vincere per superare i bianconeri, tornare al quarto posto in classifica e confermarsi in zona Champions. All'Olimpico, però, torna il grande ex: Daniele De Rossi, che col Grifone va a caccia di punti salvezza per allontanarsi dal Verona terzultimo.
La Serie A si prepara a salutare il 2025 e lo fa con una partita tanto importante quanto romantica. All'Olimpico si gioca infatti Roma-Genoa: è il giorno del ritorno di Daniele De Rossi nello stadio in cui è diventato grande. Una gara cerchiata in rosso dal tecnico, come ammesso recentemente proprio dal diretto interessato. Ma ci sarà poco spazio per i sentimenti, anche perché i punti in palio nella Capitale sono importanti per entrambi gli allenatori.
Dopo le vittorie di Inter, Milan, Napoli e Juventus, la Roma è infatti chiamata a replicare: battere il Grifone vuol dire sorpassare i bianconeri e presentarsi al 2026 in zona Champions, confermando di voler restare in lotta per l'obiettivo e, contemporaneamente, non perdendo terreno nei confronti dei nerazzurri primi. Anche il Genoa, però, ha bisogno di punti: a parità di partite, è a +2 sul Verona terzultimo, ma dato che l'Hellas deve recuperare la partita con il Bologna, fare risultato all'Olimpico permetterebbe di guadagnare terreno e mettere pressione ai gialloblù.
Gasperini insisterà su Dybala nel ruolo di falso nueve e su un attacco leggero che si dovrebbe completare con Soulé e Baldanzi, mentre ci sarà la coppia Colombo-Vitinha per De Rossi. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Di Bello.