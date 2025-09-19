Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
domenica alle 12.30

Lazio-Roma, attesi ultras stranieri nelle curve: allerta scontri nel derby

Le due tifoserie romane avranno i "rinforzi" da tutta Europa: massimo dispiego possibile delle forze dell'ordine

19 Set 2025 - 10:06

Domenica alle 12.30 è tempo di derby romano, e sale la tensione nella Capitale. Non bastasse l'ultimo precedente del 13 aprile scorso con un bilancio di 24 agenti feriti e 6 ultras arrestati, lo stadio Olimpico si prepara un'altra volta a essere blindato per il timore di scontri tra le tifoserie di Lazio e Roma che, come cinque mesi fa, saranno "rinforzate" da tifosi gemellati provenienti da tutta Europa che rischiano di complicare ulteriormente la situazione.

In Curva Nord, quella biancoceleste, sono attesi tifosi di Lokomotive Lipsia (Germania), Wisla Cracovia (Polonia), Levski Sofia (Bulgaria) e West Ham (Inghilterra). Nella Curva Sud giallorossa, invece, potrebbero esserci ultras di Panathinaikos (Grecia), Atletico Madrid (Spagna) e Dinamo Zagabria (Croazia). Tutti gemellaggi nati e cresciuti nel tempo soprattutto per vicinanza di idee politiche alle due curve della Capitale.

Il prefetto di Roma ha già chiesto che sia dispiegato il massimo delle forze possibili e tutte le zone sensibili attorno allo stadio, ma anche i tipici luoghi di ritrovo degli ultras (come i pub), saranno controllati sin da sabato sera. Sperando di non ripetere ciò che si era visto nel derby di andata della scorsa stagione quando 400 ultras erano venuti a contatti a Ponte Duca d'Aosta alle 9.30 del mattino, in quel caso le forze dell'ordine sequestrarono caschi, mazze e cacciaviti.

Leggi anche

Lotito accende il derby: "Noi la società più forte economicamente. La Roma è nella m... come Inter e Milan"

derby
ultras
stranieri
lazio-roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

01:24
MCH LIBERTADORES FLAMENGO-ESTUDIANTES 2-1 MCH

Il Flamengo batte 2-1 l'Estudiantes: gli highlights

01:08
MCH LIBERTADORES LIGA QUITO-SAN PAOLO 2-0 MCH

Il San Paolo cade a Quito, battuto 2-0 dalla Liga

01:37
DICH BUONGIORNO POST CITY DICH

Buongiorno "Non è facile in 11, figuriamoci in 10. Ma la squadra è rimasta unita"

02:35
DICH CONTE estratto conferenza stampa DICH

Conte dopo il Manchester City: "Ne usciamo più forti"

03:32
DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:30
Udinese, Runjaic: "Voglio costanza anche contro il Milan"
13:24
Manchester City, Guardiola: "Haaland? Vicino al livello di Messi e Ronaldo"
13:00
Torino, Asllani si presenta: "Ciò che cercavo, i Granata credono in me"
12:39
Genoa, Vieira: "Pronti per Bologna, ma sarà difficile"
12:07
Roma, ancora assenti Hermoso e Wesley a due giorni dal derby