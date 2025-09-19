Lazio-Roma, attesi ultras stranieri nelle curve: allerta scontri nel derby

Il prefetto di Roma ha già chiesto che sia dispiegato il massimo delle forze possibili e tutte le zone sensibili attorno allo stadio, ma anche i tipici luoghi di ritrovo degli ultras (come i pub), saranno controllati sin da sabato sera. Sperando di non ripetere ciò che si era visto nel derby di andata della scorsa stagione quando 400 ultras erano venuti a contatti a Ponte Duca d'Aosta alle 9.30 del mattino, in quel caso le forze dell'ordine sequestrarono caschi, mazze e cacciaviti.