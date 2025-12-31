Milan, Modric: "Boban e Totti i miei idoli. Scudetto già quest'anno? È possibile"

E ora la 'casa alta' che fine ha fatto? "Fu incendiata dopo l'assassinio del nonno. Il terreno attorno è stato sminato, anche se ci sono ancora i cartelli di pericolo. Oggi è di proprietà dello Stato. Tutta in rovina, piena di erbacce. Pensano di farci un museo. Ma non vorrei che fossero altri a decidere. La vorrei comprare. Per il nonno e anche per me. Quel rudere è un pezzo della mia vita". "Porto il suo nome con orgoglio. Da piccolo non sono andato all'asilo, piangevo sempre, così mi hanno portato nella sua 'casa alta', ai piedi del monte Velebit, in Dalmazia. Era la casa dei cantonieri: il nonno aveva la manutenzione della strada. Distava una mezz'ora a piedi dalla 'casa bassa' dove abitavano i miei genitori. Il nonno mi ha insegnato a spalare la neve, ad accatastare il fieno, a portare il gregge al pascolo. Sono cresciuto con gli animali, mi divertivo a tirare la coda alle caprette, credo di aver imparato a giocare a calcio lì, fra le pecore e le pietre", rivela l'ex madridista, che sui paragoni con Pirlo spiega: "Mi onora: Pirlo ha sei anni più di me, ha aperto una strada. Ma il mio idolo, Boban a parte, era Francesco Totti. In serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare".