Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, Modric: "Boban e Totti i miei idoli. Scudetto già quest'anno? È possibile"

31 Dic 2025 - 10:52

"È vero, da piccolo ero milanista, per via dell'eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l'impresa al Mondiale di Francia del 1998". Così in un'intervista al Corriere della Sera, Luka Modric, sei Champions, Pallone d'Oro, miglior giocatore del Mondiale 2018, 194 partite con la Nazionale croata, è il calciatore più longevo del nostro campionato. "La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece… Questo però l'ho sempre pensato: se avessi mai avuto un'altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere", prosegue il centrocampista croato, che alla domanda sullo scudetto con i rossoneri ammette: "Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. Già quest'anno? È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi".

Tornando al passato, suo nonno fu assassinato dai cetnici serbi: "Non amo parlare di questo. State riaprendo una ferita terribile", precisa Modric, che poi prosegue: "Era il dicembre del 1991, avevo sei anni. Una sera il nonno non tornò a casa. Andarono a cercarlo. Gli avevano sparato in un prato ai margini della strada. Aveva sessantasei anni. Non aveva fatto nulla di male a nessuno. Ricordo il funerale. Papà che mi porta davanti alla bara e mi dice: 'Figlio mio, da' un bacio al nonno'. Ancora oggi mi chiedo: come si fa a uccidere un uomo buono, un uomo giusto? Perché?". "Perché lo uccisero? Perché era la guerra. Mio padre partì volontario. Noi dovemmo lasciare tutto, da un giorno all'altro. Amici, affetti, cose. Ci rifugiammo prima a Makarska, nel campo profughi dell'orfanotrofio. Poi a Zara".

E ora la 'casa alta' che fine ha fatto? "Fu incendiata dopo l'assassinio del nonno. Il terreno attorno è stato sminato, anche se ci sono ancora i cartelli di pericolo. Oggi è di proprietà dello Stato. Tutta in rovina, piena di erbacce. Pensano di farci un museo. Ma non vorrei che fossero altri a decidere. La vorrei comprare. Per il nonno e anche per me. Quel rudere è un pezzo della mia vita". "Porto il suo nome con orgoglio. Da piccolo non sono andato all'asilo, piangevo sempre, così mi hanno portato nella sua 'casa alta', ai piedi del monte Velebit, in Dalmazia. Era la casa dei cantonieri: il nonno aveva la manutenzione della strada. Distava una mezz'ora a piedi dalla 'casa bassa' dove abitavano i miei genitori. Il nonno mi ha insegnato a spalare la neve, ad accatastare il fieno, a portare il gregge al pascolo. Sono cresciuto con gli animali, mi divertivo a tirare la coda alle caprette, credo di aver imparato a giocare a calcio lì, fra le pecore e le pietre", rivela l'ex madridista, che sui paragoni con Pirlo spiega: "Mi onora: Pirlo ha sei anni più di me, ha aperto una strada. Ma il mio idolo, Boban a parte, era Francesco Totti. In serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare". 

milan
luka modric
francesco totti
zvonimir boban
scudetto milan

Ultimi video

03:03
Roma-Genoa 3-1: gli highlights

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

01:13
Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

01:32
Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

01:13
Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

01:45
Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

01:32
La svolta di Conte

La svolta di Conte

01:47
Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

02:44
La "guerra" di Conte

La "guerra" tra Conte e Chivu

02:35
L'abbraccio per De Rossi

L'abbraccio di Roma per De Rossi

01:29
MCH VITTORIA PORTO 2-0 SU AVS con doppietta di Samu Aghehowa MCH

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

01:58
kings

Kings World Cup Nations 2026: l'Italia si presenta

01:16
De Rossi: "Perdere così fa male"

De Rossi: "Perdere così fa male"

01:18
Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

03:03
Roma-Genoa 3-1: gli highlights

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:39
Roma in campo verso la sfida contro Atalanta: c'è anche Soulé
11:30
Napoli-Hellas, divieto di trasferta per i tifosi veronesi
10:52
Milan, Modric: "Boban e Totti i miei idoli. Scudetto già quest'anno? È possibile"
21:45
Scandalo della Federcalcio argentina: nuove perquisizioni all'Afa
20:45
Napoli, cordoglio di club e De Laurentiis per la morte di Tizzano