Napoli, cordoglio di club e De Laurentiis per la morte di Tizzano

"Il Napoli si unisce al dolore dello sport italiano per la scomparsa di Davide Tizzano. Napoletano, due volte campione olimpico nel canottaggio, Tizzano ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d'oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la Ssc Napoli". Così il club partenopeo in una nota nel ricordare il presidente della Fic, l'ex canottiere Davide Tizzano, morto ieri all'età di 587 anni.