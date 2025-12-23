Roma, il Natale arriva in anticipo: consegnato in Campidoglio il progetto per il nuovo stadio

Il club giallorosso in una nota: "La Curva Sud sarà la più grande d'Europa"
La Roma ha consegnato oggi al Campidoglio il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio. Il club "desidera rivolgere un ringraziamento speciale e personale al sindaco Roberto Gualtieri, per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento". La consegna del progetto definitivo "rappresenta un passo concreto verso l'inizio dei lavori e conferma la determinazione del club nel dotare Roma di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi".
La nota - L'As Roma, in una nota, "comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il Pfte (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d'Europa. Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all'altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro". Il nuovo stadio, spiega la Roma. "sarà caratterizzato da: una Curva Sud monumentale, la più grande d'Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista. Un'architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale. Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l'esperienza As Roma non solo durante le giornate di gara. Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l'obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale".
La Roma ringrazia quindi il "sindaco Roberto Gualtieri, per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento. L'As Roma ringrazia altresì le istituzioni di Roma Capitale, le autorità locali e tutti gli interlocutori coinvolti per il lavoro svolto insieme, che proseguirà anche nei prossimi mesi. La consegna del progetto definitivo rappresenta un passo concreto verso l'inizio dei lavori e conferma la determinazione del Club nel dotare Roma di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi. L'importanza dell'opera, in termini di dimensioni, modernità dello stadio, potenziale impatto urbano e tempistiche previste, ha consentito l'inserimento dello stadio di Pietralata tra i potenziali stadi deputati a ospitare Uefa Euro 2032. L'As Roma continua a lavorare con passione, responsabilità e ambizione: il futuro della nostra casa è sempre più vicino".
Gualtieri: "Occasione per città" - "La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell'As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni. È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un'infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota. "L'obiettivo condiviso è dotare Roma di un impianto moderno e sostenibile, all'altezza della sua storia e della sua bellezza, che rappresenti un valore aggiunto per la squadra, per i tifosi e per l'intera città - prosegue - Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per questo investimento straordinario, uno dei più importanti mai realizzati nel settore sportivo in Italia, che consentirà alla Roma di compiere un definitivo salto di qualità e di consolidare la propria presenza nell'élite del calcio mondiale. Continueremo a lavorare con serietà e spirito di collaborazione istituzionale affinché il progetto possa proseguire il suo iter in modo trasparente, efficace e nell'interesse generale".
"Da oggi la fase decisiva" - "Questa è una giornata importante per Roma, per il quadrante di Pietralata e per tutti i tifosi e appassionati che erano in attesa di novità. Con la consegna in via telematica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al nuovo stadio della A.S. Roma si apre, infatti, una fase decisiva. È un progetto ambizioso che, voglio ricordarlo, non prevede la realizzazione di nuove cubature rispetto a quelle già pianificate nel comparto Sdo Pietralata, si sviluppa su un'area di circa 27 ettari di cui oltre 10 ettari di verde, spazi pubblici e parcheggi". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Ora gli uffici dipartimentali dovranno verificare l'ottemperanza del Pfte alle prescrizioni emerse nella conferenza dei servizi preliminare e di quelle indicate dall'Assemblea capitolina con la delibera sul pubblico interesse; dopo di che sarà predisposta la delibera per la presa d'atto che dovrà essere approvata dall'aula Giulio Cesare e conterrà anche l'autorizzazione al rappresentante di Roma Capitale, nella persona del sindaco o suo delegato, a partecipare alla Conferenza dei servizi decisoria. Quello fatto è stato un lavoro approfondito e rigoroso che ci consentirà di dotare la città di un impianto sportivo moderno e sostenibile e, contestualmente, di proseguire nella grande opera di rigenerazione del quadrante di Pietralata", conclude Veloccia.