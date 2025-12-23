Roma, il Natale arriva in anticipo: consegnato in Campidoglio il progetto per il nuovo stadio

"Da oggi la fase decisiva" - "Questa è una giornata importante per Roma, per il quadrante di Pietralata e per tutti i tifosi e appassionati che erano in attesa di novità. Con la consegna in via telematica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al nuovo stadio della A.S. Roma si apre, infatti, una fase decisiva. È un progetto ambizioso che, voglio ricordarlo, non prevede la realizzazione di nuove cubature rispetto a quelle già pianificate nel comparto Sdo Pietralata, si sviluppa su un'area di circa 27 ettari di cui oltre 10 ettari di verde, spazi pubblici e parcheggi". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Ora gli uffici dipartimentali dovranno verificare l'ottemperanza del Pfte alle prescrizioni emerse nella conferenza dei servizi preliminare e di quelle indicate dall'Assemblea capitolina con la delibera sul pubblico interesse; dopo di che sarà predisposta la delibera per la presa d'atto che dovrà essere approvata dall'aula Giulio Cesare e conterrà anche l'autorizzazione al rappresentante di Roma Capitale, nella persona del sindaco o suo delegato, a partecipare alla Conferenza dei servizi decisoria. Quello fatto è stato un lavoro approfondito e rigoroso che ci consentirà di dotare la città di un impianto sportivo moderno e sostenibile e, contestualmente, di proseguire nella grande opera di rigenerazione del quadrante di Pietralata", conclude Veloccia.