Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
la nota

Roma, il Natale arriva in anticipo: consegnato in Campidoglio il progetto per il nuovo stadio

Il club giallorosso in una nota: "La Curva Sud sarà la più grande d'Europa"

23 Dic 2025 - 20:26
© Foto da web

© Foto da web

La Roma ha consegnato oggi al Campidoglio il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio. Il club "desidera rivolgere un ringraziamento speciale e personale al sindaco Roberto Gualtieri, per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento". La consegna del progetto definitivo "rappresenta un passo concreto verso l'inizio dei lavori e conferma la determinazione del club nel dotare Roma di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi".

La nota - L'As Roma, in una nota, "comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il Pfte (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d'Europa. Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all'altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro". Il nuovo stadio, spiega la Roma. "sarà caratterizzato da: una Curva Sud monumentale, la più grande d'Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista. Un'architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale. Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l'esperienza As Roma non solo durante le giornate di gara. Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l'obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale". 

Leggi anche

Roma, Gasperini accontentato: fumata bianca in arrivo per Zirkzee

La Roma ringrazia quindi il "sindaco Roberto Gualtieri, per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento. L'As Roma ringrazia altresì le istituzioni di Roma Capitale, le autorità locali e tutti gli interlocutori coinvolti per il lavoro svolto insieme, che proseguirà anche nei prossimi mesi. La consegna del progetto definitivo rappresenta un passo concreto verso l'inizio dei lavori e conferma la determinazione del Club nel dotare Roma di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi. L'importanza dell'opera, in termini di dimensioni, modernità dello stadio, potenziale impatto urbano e tempistiche previste, ha consentito l'inserimento dello stadio di Pietralata tra i potenziali stadi deputati a ospitare Uefa Euro 2032. L'As Roma continua a lavorare con passione, responsabilità e ambizione: il futuro della nostra casa è sempre più vicino".

Gualtieri: "Occasione per città" - "La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell'As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni. È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un'infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota. "L'obiettivo condiviso è dotare Roma di un impianto moderno e sostenibile, all'altezza della sua storia e della sua bellezza, che rappresenti un valore aggiunto per la squadra, per i tifosi e per l'intera città - prosegue - Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per questo investimento straordinario, uno dei più importanti mai realizzati nel settore sportivo in Italia, che consentirà alla Roma di compiere un definitivo salto di qualità e di consolidare la propria presenza nell'élite del calcio mondiale. Continueremo a lavorare con serietà e spirito di collaborazione istituzionale affinché il progetto possa proseguire il suo iter in modo trasparente, efficace e nell'interesse generale".

"Da oggi la fase decisiva" - "Questa è una giornata importante per Roma, per il quadrante di Pietralata e per tutti i tifosi e appassionati che erano in attesa di novità. Con la consegna in via telematica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al nuovo stadio della A.S. Roma si apre, infatti, una fase decisiva. È un progetto ambizioso che, voglio ricordarlo, non prevede la realizzazione di nuove cubature rispetto a quelle già pianificate nel comparto Sdo Pietralata, si sviluppa su un'area di circa 27 ettari di cui oltre 10 ettari di verde, spazi pubblici e parcheggi". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Ora gli uffici dipartimentali dovranno verificare l'ottemperanza del Pfte alle prescrizioni emerse nella conferenza dei servizi preliminare e di quelle indicate dall'Assemblea capitolina con la delibera sul pubblico interesse; dopo di che sarà predisposta la delibera per la presa d'atto che dovrà essere approvata dall'aula Giulio Cesare e conterrà anche l'autorizzazione al rappresentante di Roma Capitale, nella persona del sindaco o suo delegato, a partecipare alla Conferenza dei servizi decisoria. Quello fatto è stato un lavoro approfondito e rigoroso che ci consentirà di dotare la città di un impianto sportivo moderno e sostenibile e, contestualmente, di proseguire nella grande opera di rigenerazione del quadrante di Pietralata", conclude Veloccia.

roma
nuovo stadio

Ultimi video

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

01:54
DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

01:09
MCH NATALE SOLIDALE DELLA CREMONESE MCH

Il Natale solidale della Cremonese

02:00
Il rinnovo di Yldiz

Il rinnovo di Yldiz

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

01:22
Milan-Como... a San Siro

Milan-Como... a San Siro

01:46
Inter, il futuro di Chivu

Inter, il futuro di Chivu

02:19
Milan, nostalgia Riad 24

Milan, nostalgia Riad 24

02:10
Napoli sempre più grande

Napoli sempre più grande

01:04
De Laurentiis euforico

De Laurentiis euforico

01:47
Bologna, la delusione

Bologna, la delusione

02:31
La gioia del Napoli

La gioia del Napoli

01:56
Le pagelle di Frank Piantanida

Le pagelle di Frank Piantanida

02:03
Il mercato delle grandi

Il mercato delle grandi: caccia al super affare

00:45
MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

I più visti di Roma

Gasperini: "Su questa base possiamo lavorare bene. Ferguson non mi sta convincendo"

Gasp boccia il calcio di Fabregas: "Troppi passaggi al portiere, la gente si annoia"

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Gasperini: "Ho scelto la Roma perchè la sfida era più difficile. Dybala? Valutiamo oggi"

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia

Ferguson scatenato, la Roma si rilancia in Europa: Gasp mette nel mirino gli ottavi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:03
Atalanta, Pasalic in gruppo: domenica con l'Inter ci sarà
20:08
McTominay: la rovesciata con la Scozia diventa un quadro alla National Gallery
19:48
Serie B, gli arbitri della 18esima giornata
18:13
Bierhoff: "Fullkrug può essere utile al Milan, non molla mai"
17:06
Lazio, Zaccagni: "Sarri un motivatore, Gattuso porterà l'Italia al Mondiale"