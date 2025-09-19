Roma, Hermoso e Wesley ancora assenti a due giorni dal derby

Nella seduta di oggi, intanto, erano ancora assenti, oltre Bailey e Dybala che sicuramente non saranno della partita, anche Hermoso e Wesley. Per il centrale leggero affaticamento muscolare al soleo della gamba. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, ma è a forte rischio la sua presenza. Per l'esterno brasiliano, invece, un virus intestinale che gli ha impedito di allenarsi negli ultimi due giorni. Dovrebbe tornare in gruppo domani, salvo sorprese.