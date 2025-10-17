Gasperini: "Soffro l'Inter? No, sono un problema per tutti. Partita ci dirà quanto siamo competitivi"

Poi il tecnico giallorosso ha parlato delle condizioni della squadra dopo la sosta tra chi è rimasto a Trigoria e chi invece è stato impegnato con le nazionali: "La squadra, come tutte le volte quando c'è la sosta, è divisa in due tronconi: quelli che hanno giocato con le nazionali hanno fatto il primo allenamento ieri, qualcuno è arrivato un giorno prima e Ndicka farà il primo allenamento oggi, però questo è normale quando ci sono le soste. Per tutti gli altri che sono rimasti qui abbiamo fatto una buona settimana".



Tra chi non è partito c'è Paulo Dybala, che si candida per una maglia da titolare contro i nerazzurri: "Le soluzioni che abbiamo sono stra conosciute: non ci discosteremo molto. Dybala si è allenato bene con quelli che sono rimasti qui. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in queste settimane. Per loro ho anche più il polso di come stanno rispetto a quelli che sono andati in nazionale.