Mancini: "Roma fortunata? No, abbiamo sudato ogni vittoria. L'Inter va presa di petto"

"Non siamo stati solo fortunati come alcuni dicono, le vittorie le abbiamo sudate e conquistate, c'è sempre un motivo se le cose vanno bene o male. Abbiamo un allenatore con tante qualità e doti caratteriali, la sua esperienza professionale è cresciuta ma la carica che trasmette è sempre la stessa. È ovvio che in due mesi non possiamo dire di essere diventati una grande squadra, c'è tanto da lavorare ma le sensazioni sono positive".