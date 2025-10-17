Verso Roma-Inter, Chivu: "Pio o Bonny? Tutti pronti per giocare, non so quando torna Thuram. Stimo Gasperini"

Vigilia di big match in casa Inter, con la sfida alla Roma all'Olimpico in anticipo che può regalare ai nerazzurri di Cristian Chivu l'aggancio alla vetta della classifica. Una gara da ex, quella tra il rumeno e Gasperini, che si prospetta essere ricca di emozioni e occasioni. Una partita che, presentata da Chivu in conferenza stampa, ha tante insidie contro una delle migliori difese in Europa anche grazie al tocco del tecnico piemontese: "Gode di tutta la mia stima e ammirazione oggi come quando era il mio allenatore. Con lui è stata un'esperienza breve, è stato mandato via presto perché poi ha dimostrato il suo valore e le sue idee. Sono contento che sia diventato un modello per noi giovani allenatori". Su chi giocherà in attacco, poi, è stato criptico: "Chi ha detto che giocherà Lautaro? Ho tre attaccanti, Bonny e Pio sono bravi, al di là dell'avversario perché sanno improvvisare". E a proposito di Pio Esposito ha sottolineato: "Gli do consigli, la sua vita è stata stravolta in due mesi. È salito sul palco per ballare, ora deve accettare tutto, anche gli errori, e continuare con queste motivazioni per migliorarsi".