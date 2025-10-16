Soulé: "All'Italia rispondo no, grazie. Primi casuali? Sì, ma vogliamo restarci e aspettiamo l'Inter"

Chi dovrebbe cambiare idea è invece Gasperini, che ha detto che la sua Roma non è ancora da Champions e che il primato è bello ma casuale: "Penso dica la verità, non siamo ancora da Champions - dice Soulé -, ma vogliamo ambire ad arrivare a quel livello. E' importantissimo per noi, è il nostro obiettivo primario. Non ci dobbiamo esaltare, sono le prime partite e dobbiamo pensare solo a essere continui".



Intanto Gasp l'ha riportato nel suo ruolo: "Fare il quinto (con Ranieri, ndr) mi ha aiutato a capire tante situazioni, diversi stili di gioco che ora posso interpretare durante le partite. Ovviamente ci sono ruoli che mi piacciono di più come quello che sto ricoprendo ora". Prima di Gasperini e Ranieri nella sua vita sono passati anche Allegri, Di Francesco, De Rossi e Juric: "Allegri mi ha insegnato cos'è la compattezza, non voleva che entrassero i palloni: se provi a uscire palla al piede e questa passa al di là della linea è capace di impazzire anche in allenamento. Mi ha fatto tagliare i capelli? Venivo dall'Argentina, era inverno e li avevo un po' lunghi e biondi. Dopo il primo allenamento mi disse che se non li tagliavo potevo anche non presentarmi più. Corsi subito dal barbiere...".