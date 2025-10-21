Inter, Dumfries: "Vittoria importante, contenti di Chivu"

"Questa è una vittoria molto importante per noi, l'inizio è stato un po' duro ma dopo 20 minuti la partita è cambiata e abbiamo giocato molto bene come squadra". Denzel Dumfries commenta così la vittoria dell'Inter in Belgio contro l'Union St.Gillois. "Il ghiaccio? Con tante partite solo precauzione, sto bene. La svolta? Siamo stati sfortunati con Udinese e Juve ma dopo siamo ripartiti molto bene, questa è la strada giusta. Continuiamo così. Chivu parla molto con i giocatori, è un allenatore forte e sono contento, abbiamo fiducia"