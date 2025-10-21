Lega B, presidente Virtus Entella Gozzi eletto in Consiglio Federale

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi è stato eletto all'unanimità come secondo consigliere federale della Figc in quota Lega Serie B, si unirà all'attuale presidente Paolo Bedin. Prende il posto dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, tornato in Serie A. "Desidero innanzitutto ringraziare tutti i colleghi della Serie B, che mi hanno dato fiducia e avrò l'onore di rappresentare in Consiglio Federale insieme al presidente Paolo Bedin. Affronterò queste nuovo importante incarico con spirito di servizio e la consapevolezza che il calcio italiano sta vivendo una fase decisiva della sua storia", ha dichiarato Gozzi. "Da imprenditore, sono convinto che il nostro movimento possa essere un motore di sviluppo sostenibile, capace di creare valore, occupazione e opportunità, ma anche di educare i giovani alla lealtà, alla serietà e alla correttezza valori fondamenti anche nella loro vita non sportiva", ha aggiunto. "Vengo da una realtà di provincia, la Virtus Entella, dove ogni giorno ci sforziamo di fare in modo che il calcio sia comunità, educazione e orgoglio territoriale. So quanta dedizione e impegno servano per mantenere viva una società, formare nuovi talenti e tenere accese le luci di uno stadio che rappresenta un'intera città o addirittura una regione", ha proseguito Gozzi.