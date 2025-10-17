Roma, Svilar: "Con Gasperini siamo fortissimi, l'Inter non ci spaventa"

Per ottenere i tre punti però oltre alle parate di Svilar la Roma avrà bisogno dei gol degli attaccanti: "Dovbyk e Ferguson sono diversi, ma hanno qualità. Evan si sbloccherà presto e speriamo che entrambi segnino molto. Soulé è fortissimo e lavora tantissimo, negli ultimi mesi è cresciuto molto". Decisivo però sarà anche il rendimento dello stesso portiere e Svilar è figlio d'arte: "Ci confrontiamo sempre, è bello avere un papà con che ti sostiene. Per noi ogni errore è molto pesante, per questo la mente ha un ruolo fondamentale. Bisogna rimanere stabili sia nei momenti belli che in quelli brutti senza lasciarsi trasportare".