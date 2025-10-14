Gasp, maledizione Inter: contro i nerazzurri la vittoria manca da 15 partite

Sabato alle 20:45 lo scontro diretto tra Roma e Inter, con Gasperini che tenterà di sfatare un tabù
Sabato sera non sarà solo Roma contro Inter, ma anche Gasperini contro una parentesi del suo passato, forse una delle meno felici della sua carriera e alla quale, negli anni, ha legato alcuni brutti ricordi.
Il prologo del rapporto infelice tra il tecnico di Grugliasco e i nerazzurri è l'inizio della stagione 2011/12 in cui Gasp, chiamato da Moratti, si siede sulla panchina dell'Inter collezionando un pareggio e quattro sconfitte (l'ultima a Novara) prima di essere esonerato. Pochi anni dopo inizierà la sua favola con un'altra squadra nerazzurra, l'Atalanta, ma anche in quegli anni l'Inter continuerà a essere sinonimo di brutti ricordi.
Già, perché il bilancio di Gasperini contro l'Inter è tutt'altro che positivo: la vittoria manca da 15 gare (5 pareggi e 10 sconfitte), con l'ultima vittoria risalente all'11 novembre 2018. Contro i nerazzurri Gasperini ha fatto anche registrare la peggior sconfitta della sua carriera, un 7-1 risalente alla stagione 2016/2017 con le triplette di Banega e Icardi. La maledizione da sfatare sabato, però, sarà doppia: alla Roma, la vittoria in casa contro l'Inter manca da ben nove anni, in un 2-1 dell'ottobre 2016 deciso da un autogol proprio di Mauro Icardi.
Non solo Gasp, anche Chivu troverà di fronte il suo passato, avendo vestito la maglia giallorossa per 4 anni prima di trasferirsi proprio all'Inter. Tanti intrecci in una partita che ha un sapore speciale, e chissà che Gasp non riesca a trovare l'antidoto all'inter per spezzare la sua maledizione.