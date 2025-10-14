Gasp, maledizione Inter: contro i nerazzurri la vittoria manca da 15 partite

Già, perché il bilancio di Gasperini contro l'Inter è tutt'altro che positivo: la vittoria manca da 15 gare (5 pareggi e 10 sconfitte), con l'ultima vittoria risalente all'11 novembre 2018. Contro i nerazzurri Gasperini ha fatto anche registrare la peggior sconfitta della sua carriera, un 7-1 risalente alla stagione 2016/2017 con le triplette di Banega e Icardi. La maledizione da sfatare sabato, però, sarà doppia: alla Roma, la vittoria in casa contro l'Inter manca da ben nove anni, in un 2-1 dell'ottobre 2016 deciso da un autogol proprio di Mauro Icardi.