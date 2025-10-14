Logo SportMediaset
Gasp, maledizione Inter: contro i nerazzurri la vittoria manca da 15 partite

Sabato alle 20:45 lo scontro diretto tra Roma e Inter, con Gasperini che tenterà di sfatare un tabù

14 Ott 2025 - 11:25

Sabato sera non sarà solo Roma contro Inter, ma anche Gasperini contro una parentesi del suo passato, forse una delle meno felici della sua carriera e alla quale, negli anni, ha legato alcuni brutti ricordi. 

Il prologo del rapporto infelice tra il tecnico di Grugliasco e i nerazzurri è l'inizio della stagione 2011/12 in cui Gasp, chiamato da Moratti, si siede sulla panchina dell'Inter collezionando un pareggio e quattro sconfitte (l'ultima a Novara) prima di essere esonerato. Pochi anni dopo inizierà la sua favola con un'altra squadra nerazzurra, l'Atalanta, ma anche in quegli anni l'Inter continuerà a essere sinonimo di brutti ricordi.

Già, perché il bilancio di Gasperini contro l'Inter è tutt'altro che positivo: la vittoria manca da 15 gare (5 pareggi e 10 sconfitte), con l'ultima vittoria risalente all'11 novembre 2018. Contro i nerazzurri Gasperini ha fatto anche registrare la peggior sconfitta della sua carriera, un 7-1 risalente alla stagione 2016/2017 con le triplette di Banega e Icardi. La maledizione da sfatare sabato, però, sarà doppia: alla Roma, la vittoria in casa contro l'Inter manca da ben nove anni, in un 2-1 dell'ottobre 2016 deciso da un autogol proprio di Mauro Icardi. 

Non solo Gasp, anche Chivu troverà di fronte il suo passato, avendo vestito la maglia giallorossa per 4 anni prima di trasferirsi proprio all'Inter. Tanti intrecci in una partita che ha un sapore speciale, e chissà che Gasp non riesca a trovare l'antidoto all'inter per spezzare la sua maledizione.

