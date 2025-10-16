Francesco Totti non perdona Luciano Spalletti: "Nel 2016 venne alla Roma per farmi smettere"

Proprio l'idea di dare tutto per la Roma ha spinto Totti a rifiutare nel corso degli anni una serie di proposte allettanti, provenienti sia dall'estero che dall'Italia. Una scelta di cuore che forse non è stata completamente ripagata come sottolineato dall'ex capitano giallorosso: "Oltre al Real Madrid ho ricevuto una maxi offerta in Mls negli Stati Uniti, e prima della partita d’addio mi chiamò anche Mihajlovic per andare al Torino. Ma non avrei mai potuto accettare di vestire un’altra maglia, non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio. Sarà difficile trovare un altro personaggio che farà quello che ho fatto io con la mia gente e la mia maglia - ha aggiunto Totti -. Quando ho smesso di giocare mi sentivo senza terra sotto i piedi. Per tre settimane ho pianto tutti i giorni. Ero spaventato, sentivo un’atmosfera paurosa, ero freddo con tutti. Rileggevo in bagno la lettera di addio e piangevo, pensavo a come erano volati quei 25 anni. Ero convinto che avrei fatto una partita di addio, ma dopo le emozioni di quel giorno all’Olimpico ho capito che non ci sarebbe potuto essere un altro addio al calcio e alla Roma. Quel giorno per me è stato come un distaccamento tra madre e figlio”.