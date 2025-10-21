Champions League: record di gol, 43 in una serata

Mentre la Serie A è reduce dal record negativo di gol segnati in una giornata di campionato (11), in Europa si è respirata tutt'altra aria. La prima serata del terzo turno del girone unico di Champions League, infatti, ha segnato il primato di reti segnate: ben 43 in nove partite, con una media di 4,8 a match. La parte del leone l'hanno fatta Barcellona-Olympiacos (6-1), Bayer Leverkusen-PSG (2-7) e PSV-Napoli (6-2) ma degne di nota pure Arsenal-Atletico Madrid (4-0), Union SG-Inter (0-4) e Copenaghen-Borussia Dortmund (2-4). E pensare che Kairat Almaty-Pafos è finita 0-0, se no il record sarebbe potuto essere anche più rotondo.
Il precedente primato era del 26 novembre 2024, quinto turno del girone unico della scorsa stagione, quando si erano segnati 40 gol. Il 27 novembre ne erano stati fatti altri 27 per un totale di 67 gol per turno di Champions, record da battere: domani c'è attesa anche per questo.