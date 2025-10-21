Logo SportMediaset

Calcio

Champions League: record di gol, 43 in una serata

21 Ott 2025 - 23:50

Mentre la Serie A è reduce dal record negativo di gol segnati in una giornata di campionato (11), in Europa si è respirata tutt'altra aria. La prima serata del terzo turno del girone unico di Champions League, infatti, ha segnato il primato di reti segnate: ben 43 in nove partite, con una media di 4,8 a match. La parte del leone l'hanno fatta Barcellona-Olympiacos (6-1), Bayer Leverkusen-PSG (2-7) e PSV-Napoli (6-2) ma degne di nota pure Arsenal-Atletico Madrid (4-0), Union SG-Inter (0-4) e Copenaghen-Borussia Dortmund (2-4). E pensare che Kairat Almaty-Pafos è finita 0-0, se no il record sarebbe potuto essere anche più rotondo.

Il precedente primato era del 26 novembre 2024, quinto turno del girone unico della scorsa stagione, quando si erano segnati 40 gol. Il 27 novembre ne erano stati fatti altri 27 per un totale di 67 gol per turno di Champions, record da battere: domani c'è attesa anche per questo.

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Juve, Tudor dentro o fuori

Juve, Tudor dentro o fuori

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

 Napoli – Di Lorenzo
23:55
Napoli, Di Lorenzo: "Serve un bagno di umiltà. Abbiamo perso cazzimma, siamo fragili"
23:50
Champions League: record di gol, 43 in una serata
23:31
Lega B, presidente Virtus Entella Gozzi eletto in Consiglio Federale
23:13
Inter, Dumfries: "Vittoria importante, contenti di Chivu"
22:44
Lazio: lesione al flessore della coscia sinistra per Cancellieri