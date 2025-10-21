Champions League: record di gol, 43 in una serata

Mentre la Serie A è reduce dal record negativo di gol segnati in una giornata di campionato (11), in Europa si è respirata tutt'altra aria. La prima serata del terzo turno del girone unico di Champions League, infatti, ha segnato il primato di reti segnate: ben 43 in nove partite, con una media di 4,8 a match. La parte del leone l'hanno fatta Barcellona-Olympiacos (6-1), Bayer Leverkusen-PSG (2-7) e PSV-Napoli (6-2) ma degne di nota pure Arsenal-Atletico Madrid (4-0), Union SG-Inter (0-4) e Copenaghen-Borussia Dortmund (2-4). E pensare che Kairat Almaty-Pafos è finita 0-0, se no il record sarebbe potuto essere anche più rotondo.