Gasperini: "Ranieri? Il club mi ha confermato la fiducia, con Massara non c'è feeling tecnico"

Poi la stoccata a Massara: "E’ una bravissima persona, sull’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un feeling, probabilmente. Ma sempre in senso professionale, mai personale, sempre solo riferiti a quelle che erano le richieste, magari per giocare un po' diverso da quello che si poteva pensare. Una sua possibile uscita? Questo lo decide la società, non sono io a decidere. Non è che non fossi contento del lavoro di Massara, non ho chiuso a nessuno. Ho sempre cercato di rinforzarci davanti, perché la squadra è forte. Facendo una richiesta del genere non mi sembrava una cosa straordinaria, ma comune ad un allenatore nuovo, che ha un certo modo di giocare. Non ho mai messo veti". Il riferimento è a Sancho? "Non si è potuto fare perché giustamente la proprietà non ha voluto".