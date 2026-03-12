Bologna, Italiano: "Rammaricato per il pari, felice per la prestazione. L'arbitro non mi è piaciuto"

12 Mar 2026 - 21:59
© Getty Images

© Getty Images

Vincenzo Italiano è diviso a metà, dopo l'1-1 con la Roma nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Felice di aver ritrovato per prestazione e spirito il suo Bologna, meno per il risultato: "Non so se essere rammaricato per il risultato, perché qualche occasione in più l'abbiamo creata, o essere felice per atteggiamento e spirito dei ragazzi, perché qualche partita in più giocando così l'avremmo vinta. A parte la lettura di Joao Mario che ha portato il loro gol e non ci ha permesso di vincere partita, non ho nulla da rimproverare: ai punti credo avremmo meritato". Una sola cosa però non gli è piaciuta: "L'arbitro: troppo permissivo nei confronti di Castro, Ndicka ha lavorato in maniera sporca, ma la sua linea è stata quella per tutta la partita con tutti, quindi va bene così. Sul rigore Freuler era in anticipo sulla palla, non so l'intensità del tocco di Malen ma poteva starci il fischio arbitrale. Il direttore di gara è tedesco e forse è abituato ad arbitrare così. Volevamo indirizzare la serie, non ci siamo riusciti ma questo risultato tiene viva la partita qualificazione. Faremo il massimo per giocarcela a Roma, sapendo che clima andremo a trovare".

videovideo
Leggi anche

Gasperini: "Pari giusto, abbiamo giocato del calcio-rugby. L'ambiente ha influito"

italiano
bologna

Ultimi video

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

02:22
DICH CASTRO POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Castro: "A Roma per vincere, sul gol della Roma c'era fallo"

01:51
DICH SVILAR POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Svilar: "Siamo sempre stati dentro la partita, risultato abbastanza positivo"

01:17
DICH FERGUSON POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Ferguson: “Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra"

02:14
DICH POBEGA POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Pobega: "Volevamo andare a Roma con un vantaggio, non ci siamo riusciti"

00:25
MCH BARTESAGHI MILAN STORE 12/3 MCH

L'abbraccio dei tifosi a Bartesaghi al Milan Store

01:05
DICH CUESTA PRE TORINO DICH

Cuesta: "Siamo pronti per fare punti"

01:27
L'Iran e il Mondiale

L'Iran e il Mondiale

03:40
Champions League, chi è favorito per i quarti?

Champions League, chi è favorito per i quarti?

01:13
Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

02:21
Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

02:58
Un campionato per 6

I sei volti della lotta scudetto: verso il rush finale

02:02
"Dum Dum" sta tornando

Sos Dumfries: l'Inter ha bisogno di lui

01:32
Il Milan per la volata

Il Milan per la volata: come si può accorciare sull'Inter

01:51
Maldini contro il Milan

Il cuore contro: ci sarà un Maldini contro il Milan

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Iran, ufficiale il ritiro dai Mondiali: "Non giocheremo negli Usa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:07
Bernardeschi dopo il gol in Europa: "Il pensiero alla Nazionale c'è sempre"
21:59
Bologna, Italiano: "Rammaricato per il pari, felice per la prestazione. L'arbitro non mi è piaciuto"
21:53
Roma, Svilar: "Risultato positivo, al ritorno ci sarà da lottare"
21:37
Il pari della Roma fa arrabbiare il Bologna, Castro: "Freuler prende una botta, doveva vederlo"
20:58
Pobega: "C'è delusione, ma è solo il primo tempo. A Roma zero errori"