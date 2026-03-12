Bologna, Italiano: "Rammaricato per il pari, felice per la prestazione. L'arbitro non mi è piaciuto"

Vincenzo Italiano è diviso a metà, dopo l'1-1 con la Roma nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Felice di aver ritrovato per prestazione e spirito il suo Bologna, meno per il risultato: "Non so se essere rammaricato per il risultato, perché qualche occasione in più l'abbiamo creata, o essere felice per atteggiamento e spirito dei ragazzi, perché qualche partita in più giocando così l'avremmo vinta. A parte la lettura di Joao Mario che ha portato il loro gol e non ci ha permesso di vincere partita, non ho nulla da rimproverare: ai punti credo avremmo meritato". Una sola cosa però non gli è piaciuta: "L'arbitro: troppo permissivo nei confronti di Castro, Ndicka ha lavorato in maniera sporca, ma la sua linea è stata quella per tutta la partita con tutti, quindi va bene così. Sul rigore Freuler era in anticipo sulla palla, non so l'intensità del tocco di Malen ma poteva starci il fischio arbitrale. Il direttore di gara è tedesco e forse è abituato ad arbitrare così. Volevamo indirizzare la serie, non ci siamo riusciti ma questo risultato tiene viva la partita qualificazione. Faremo il massimo per giocarcela a Roma, sapendo che clima andremo a trovare".