Castro: "A Roma per vincere, sul gol della Roma c'era fallo"
L'attaccante del Bologna si lamenta dell'arbitraggio dopo il pari casalingo contro il Bologna in Europa League
La rete del pareggio di Pellegrini nel secondo tempo di Bologna-Roma, ottavo d'andata di Europa League, è stata convalidata dopo un lungo check del Var. Sotto osservazione il contrasto tra Freuler e Malen prima dell'assist servito da quest'ultimo al capitano giallorosso. In casa rossoblù l'idea è chiara: sull'ex Atalanta c'era fallo. "Sembra che Malen calci il polpaccio di Fruler" l'analisi di Ferguson nel post-partita. Chiara anche la posizione di Santiago Castro ai microfoni di SportMediaset: "Dentro il campo poteva fare meglio, Remo prende una botta e queste cose vanno viste". Nell'azione del gol da sottolineare anche il possibile fallo di Lucumì su Malen che però resta in piedi per giocare il pallone.