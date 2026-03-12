Castro: "A Roma per vincere, sul gol della Roma c'era fallo"

La rete del pareggio di Pellegrini nel secondo tempo di Bologna-Roma, ottavo d'andata di Europa League, è stata convalidata dopo un lungo check del Var. Sotto osservazione il contrasto tra Freuler e Malen prima dell'assist servito da quest'ultimo al capitano giallorosso. In casa rossoblù l'idea è chiara: sull'ex Atalanta c'era fallo. "Sembra che Malen calci il polpaccio di Fruler" l'analisi di Ferguson nel post-partita. Chiara anche la posizione di Santiago Castro ai microfoni di SportMediaset: "Dentro il campo poteva fare meglio, Remo prende una botta e queste cose vanno viste". Nell'azione del gol da sottolineare anche il possibile fallo di Lucumì su Malen che però resta in piedi per giocare il pallone.