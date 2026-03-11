Italiano: "Abbiamo archiviato il Verona, ora speriamo di riprenderci"
Il tecnico rossoblu verso l'andata degli ottavi di Europa League: "In casa stiamo balbettando"
L'Europa League per mettere da parte il campionato per una sera e provare a scrivere la storia. Bologna e Roma si sfidano nell'andata degli ottavi di finale reduci entrambe da una sconfitta dolorosa nell'ultimo turno di Serie A. Uno stop che Vincenzo Italiano spera di cancellare giovedì sera. "Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approcciare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando, ma speriamo di riprenderci domani", ha detto il tecnico rossoblu.
C'è un problema Dall'Ara? "Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un piccolo di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare: stiamo pagando caro alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci".
Sulla Roma: "Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato un attaccante che sta facendo molto bene (Malen, ndr). Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma in toto".
Sulla formazione: "Ancora Castro? Non lo so. Dal punto di vista del recupero abbiamo tutti a disposizione. Thijs sta bene, mentre Castro ha tirato la carretta fino ad ora. La scelta sarà condizionata anche dalla sfida di domenica con il Sassuolo".
Vincere cambierà il giudizio sulla stagione? "Non lo cambierà, perché poi ai quarti di finale mi farete la stessa domanda. Domani ci sarà un ostacolo grande da superare, tuttavia dopo aver reagito dal momento difficile vissuto abbiamo vinto cinque partite e può capitare passare anche attraverso sconfitte come con il Verona. In Serie A per battere chiunque si deve faticare. Domani abbiamo un'opportunità grande per cercare di andare avanti, ma bisogna aspettare ancora un po' per dare un giudizio sulla stagione".
Di fronte Italiano si troverà Gasperini, tecnico che ammira molto: "Gasperini è un esempio per tanti allenatori, abbiamo ammirato l'Atalanta e stiamo vedendo cosa sta facendo alla Roma. C'è grande stima per l'uomo e l'allenatore".
Infine sulle difficoltà delle squadre italiane in Europa, alla luce della pesante sconfitta dell'Atalanta con il Bayern Monaco. "In Champions affornti squadre di grandissimo valore, l'anno scorso mi sono reso conto del livello di qualità e di ritmo. Non è mai semplice controbattere contro certe squadre, ma l'Inter che ha fatto due finali ed è stata brava. Poi le finali è sempre difficile vincerle. Ma l'Italia si è sempre presentata alle fasi finali e il gap non è distantissimo rispetto alle altre squadre", ha concluso.