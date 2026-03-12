Roma, Svilar: "Risultato positivo, al ritorno ci sarà da lottare"

"Siamo sempre stati in partita, il Bologna ha giocato in maniera scomoda perché ha buttato molte palle lunghe. Il risultato è positivo per il ritorno". È questa l'analisi di Mile Svilar dopo il pari in Europa League al cospetto dei felsinei allenati da Italiano. "Tra sette giorni ci aiuterà molto lo stadio che spingerà ma dobbiamo stare attenti perché il Bologna è una squadra fisica. Ci sarà da lottare" ha concluso il numero uno dei capitolini intervistato da Sportmediaset.