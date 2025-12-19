Figc, Gravina su licenze nazionali: "Svolta definitiva"

Il consiglio federale ha definito lo schema delle norme per le licenze nazionali e ha approvato per la Lega B e la Lega Pro la progressiva riduzione del limite di età (Under 23 nel 2026, Under 22 nel 2027 e Under 21 nel 2028) dei calciatori selezionabili per le squadre Nazionali, i cui costi e i relativi ammortamenti possono essere esclusi dal calcolo del numeratore del costo del lavoro allargato. Nel precedente consiglio la norma era stata già varata per la Serie A, ma senza la progressiva riduzione del limite di età. "E' una svolta definitiva", ha detto il presidente Gabriele Gravina. Inoltre è stata fissata, d'accordo con la Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la data ultima per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati professionistici per il prossimo 16 giugno. Infine a seguito dell'esclusione del Rimini è stato ridotto il numero delle retrocessioni da 9 a 8 per la Serie C ed è stata decisa l'estensione dei play-out anche alla squadra ultima in classifica qualora il distacco dalla penultima sia inferiore agli 8 punti. La squadra quintultima in classifica non partecipa ai play-out.