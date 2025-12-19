Provedel: "Per battere la Cremonese servirà una Lazio perfetta"

"Il 2025 mi ha dato la possibilità di allenarmi per cercare di migliorare e soprattutto di giocare per la Lazio. Spero che anche il nuovo anno possa regalarmi esattamente le stesse cose" prosegue poi il portiere parlando dell'anno che sta per concludersi mentre, in ottica Nazionale, Provedel ammette di "aver avuto la possibilità di incontrare a Formello il ct Gattuso quest'estate, è stato bello. Il mio obiettivo è pensare solo a fare il massimo con la Lazio, poi tutto quello che arriverà lo prenderó con entusiasmo. Essere ancora qui dopo quattro stagioni per me è un orgoglio. Spero di poter rimanere ancora a lungo, darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare ancora questa maglia", conclude.